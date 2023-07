Pomáhat ochráncům přírody s jejich prací je hračka. Stačí k tomu iPhone a narazit na tuto věc

Žijeme v moderní době, která je doslova propletena nejrůznějšími chytrými technologiemi. Na ty sice kdekdo nadává, pravdou je však to, že v mnoha ohledech dokáží životy lidí pořádně usnadnit. A nejen ty. Britská iniciativa Moors for the Future snažící se o ochranu a propagaci vřesovišť využívá rozšířenost technologií k tomu, aby byla schopná co nejlépe monitorovat to, jak se jí sledovaným vřesovištím daří a jak se celkově mění v čase.

Iniciativa využívá sílu technologií velmi důmyslně. U vřesovišť, která pozoruje a snaží se chránit, totiž rozmístila nenápadné dřevěné latě opatřené malým štítkem a kovovou opěrkou pro telefon. Na štítku je pak návod na to, jak mohou lidé se sledováním daných vřesovišť pomoci, přičemž vše spočívá vlastně jen v položení telefonu na kovovou opěrku kvůli pro ideální úhel objektivu, následném pořízení fotky a jejím zaslání přes webové stránky iniciativy, na které se dá dostat buď přes QR kód, nebo samozřejmě klasicky jejím napsáním do pole pro URL. Monitorovaných vřesovišť je sice zatím alespoň podle mapy ve Velké Británii poměrně málo, nicméně do budoucna by se měl počet rozrůst a pomoc běžných lidí s mapováním tedy bude o to víc potřeba. A kdo ví, třeba se nápad uchytí natolik, že si najde cestu i k nám.