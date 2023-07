iPhony čeká teprve druhá změna nabíjecího portu v jejich historii. A možná už poslední

Přestože Apple uvedl první iPhone již v roce 2007, tedy před dlouhými 16 lety, na jablečných telefonech se za tu dobu objevily doposud jen dva typy nabíjecích portů. K těm sice letos na podzim přibude další, avšak je dost dobře možné, že se bude jednat již o poslední změnu, které se iPhony v tomto směru dočkají – tedy myšleno ohledně fyzických portů pro kabely.

První generace iPhonu označovaná jako iPhone Original či iPhone 2G byla představena konkrétně s legendárním 30pinovým konektorem, který Apple tehdy využíval třeba i u iPodu. Přestože se z dnešního pohledu jeví 30pin již jako dávná historie, faktem je, že jej měli uživatelé velmi rádi a když z něj Apple přešel na Lightning, setkal se i přesto, že byl nový typ portu podstatně modernější a navíc i uživatelsky přívětivější, s nemalou vlnou kritiky. To proto, že na velké popularitě a tedy i rozšířenosti 30pinového konektoru se podepsal právě iPod, který byl jednou z nejpřelomovějších technologií začátku 21. století v rámci spotřební elektroniky. S trochou nadsázky by se nyní skoro až chtělo říci, že popularita iPodu a všeho s ním spojeným byla natolik velká, že spousty jablíčkářů dokázala zaslepit a přimět je právě k neoprávněné kritice pokročilejšího Lightningu, který se objevil poprvé u iPhonů 5.

Přestože se jeho popularita zprvu pohybovala na bodu mrazu, postupem času si začal získávat i díky přílivu nejrůznějšího příslušenství taktéž své příznivce, kterých s plynoucím časem od usmrcení 30pinu jen a jen přibývalo. A nyní? Lightning je do jisté míry legendou mezi porty a má kolem sebe podobný „kult osobnosti“ jako právě 30pin kdysi. Ostatně, všimnout si toho můžete v lecjaké diskuzi ohledně přechodu letošní generace iPhonů 15 (Pro) na USB-C, jelikož se v nich neustále objevují spousty příznivců Lightningu i přestože je oproti němu USB-C ve valné většině vlastností výrazně lepší. Lightning má v porovnání s USB-C navrch snad jen v odolnosti, avšak ani ta není u druhého zmiňovaného typu portu vyloženě špatná. Nicméně rychlost, univerzálnost či výkon hraje USB-C do karet zcela jednoznačně.

Dá se očekávat, že nynější kritika USB-C portu u budoucích iPhonů opadne stejně rychle, jako opadla před lety pomyslná nenávist vůči Lightningům. A dá se očekávat taktéž to, že bude USB-C za pár let vyzdvihováno do nebes jakožto super port, se kterým se nikomu nechce loučit. Situace však bude pravděpodobně zcela jiná než tomu bylo v minulosti. Valná většina analytiků, ale i technologických expertů se totiž přiklání k tomu, že je USB-C pravděpodobně posledním typem fyzické zdířky, která se na iPhonech a možná i na elektronice jako takové objevuje. Minimálně v případě iPhonů se totiž již řadu let hovoří o tom, že je chce Apple vytvořit zcela bezportové a jak nabíjení, tak přenos dat bude řešit výhradně bezdrátovou cestou. Pár prototypů takových iPhonů má mít dokonce již k dispozici, avšak jelikož nejsou bezdrátové technologie zatím dle všeho na takové úrovni, aby se mohly alespoň v očích Applu rovnat s kabelem, ještě nějaký ten pátek čekání nás nemine. Jakmile se však bezdrátové technologie dostanou tam, kam Apple chce, jablíčkáři zcela určitě odstartují stejný boj, jaký vedli dříve za 30pin a vedou nyní i za Lightning. A už nyní je jasné i to, že si nakonec na bezportové iPhony stejně zvyknou