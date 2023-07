Google v tichosti zdražuje YouTube Premium a Music

Uživatelé služeb YouTube Premium a Music budou muset kvůli nim sáhnout hlouběji do kapsy. Google se totiž rozhodl v tichosti jejich ceny zvýšit a přestože se nejedná o žádný obří skok, v dnešní napjaté době rozhodně nepotěší. Jedním dechem je sice třeba dodat, že zvýšení cen se zatím týká jen USA, avšak vzhledem k tomu, že od cen na tomto trhu se zpravidla odvíjí i vývoj služeb ve zbytku světa, je velmi pravděpodobně jen otázkou času, kdy dorazí zdražení i do Evropy.

Cena YouTube Premium v USA povyskočila konkrétně z 11,99 dolarů na 13,99 dolarů měsíčně, zatímco cena YouTube Music vzrostla z 9,99 dolarů na 10,99 dolarů měsíčně. V obou případech se tedy dá bavit o nárůstu, který je ještě uživatelsky akceptovatelný. Na druhou stranu by však bylo ze strany Googlu minimálně fér, kdyby o celé záležitosti jakkoliv informoval. To ale neučinil a uživatelé kvůli tomu nyní například neví ani to, zda se navýšení dotkne jen nových uživatelů jeho služeb, nebo jej budou muset akceptovat i uživatelé stávající. Přístup ke zdražování služeb se totiž v tomto směru ve světě liší a zatímco některé společnosti jsou ochotné nechat za své služby platit dřívější předplatitelé ceny, na které byli zvyklí, jiné nemilosrdně převádí předplatná všech na dražší variantu. Doufejme tedy jednak v to, že stávajících uživatelů se zdražení nedotkne, ale taktéž v to, že do ČR a SR dorazí zdražení co možná nejpozději.