YouTube Premium se na iPhonech dočkalo dvojice skvělých vylepšení

Předplatitelé služby YouTube Premium se co nevidět dočkají dvou velmi zajímavých vylepšení. Google, pod který YouTube spadá, totiž skrze blogový příspěvek oznámil, že v horizontu několika následujících týdnů hodlá přidat do předplatného své služby podporu SharePlay a vylepšené přehrávání v 1080p s vyšším bitratem.

Shareplay oznámil Apple již relativně dávno coby možnost sledovat s vašimi blízkými jednotný obsah, ať už jsou kdekoliv. Jedinou podmínkou je mít předplacenou službu, kterou chcete přes Shareplay sledovat (a samozřejmě také to, aby daná služba tuto možnost podporovala). Podpora sice doposud u YouTube Premium chyběla, což je vzhledem ke stáří novinky relativně překvapivé, nicméně nyní se k její implementaci Google přeci jen konečně odhodlá. Co se pak týče vylepšeného přehrávání v rozlišení 1080p, Google o něm hovoří jako o „režimu, ve kterém budou videa vypadat extra svěže a jasně“, zejména pak v případě přehrávání videí s řadou detailů a pohybu. K dispozici bude nicméně i nadále přehrávání v 1080p s klasickým bitratem pro případ, že by obrazové vylepšení někomu nevyhovovalo.

YouTube Premium vychází v České republice na 179 Kč měsíčně s tím, že k dispozici je dále rodinné předplatné pro 5 členů rodiny či studentský tarif. V případě rodinného sdílení si Google účtuje měsíčně 269 Kč (tedy de facto necelých 54 Kč na osobu), studentské předplatné pak vychází na 109 Kč měsíčně. Suverénně největším benefitem Premium předplatného je možnost sledovat videa bez reklam či jejich přehrávání na pozadí, díky čemuž je služba mezi uživateli poměrně populární.