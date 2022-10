YouTube ukončilo testování jedné z nejkontroverznějších novinek v jeho historii

Ne každá novinka mířící do oblíbené služby či aplikace se dá označit za vítanou. Skvělým příkladem může být ostatně i nedávné testování zpoplatnění 4K rozlišení na YouTube, které evidentně přemýšlelo, zda by tuto možnost nemělo zpřístupnit jen platícím uživatelům. Prakticky ihned po startu testování se však na YouTube začala valit vlna kritiky, jelikož jeho uživatelé s podobným upgradem logicky nesouhlasili. Možná i to Google, pod který YouTube spadá, přimělo k urychlení testu a jeho rychlejšímu ukončení.

Ačkoliv začalo YouTube testovat zpoplatnění 4K rozlišení skrze předplatné Premium teprve před pár týdny, nyní se tento test rozhodlo zčistajasna ukončit bez jakéhokoliv předešlého varování a nepřekvapivě i bez jakéhokoliv zveřejnění výsledků. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že riziko zaříznutí bezplatného 4K stále trvá, byť je třeba jedním dechem dodat, že vzhledem k velmi negativním reakcím uživatelů by se ze strany YouTube jednalo o extrémní risk. Namísto přílivu uživatelů Premium předplatného by totiž hrozil jejich odliv na jiné platformy, potažmo rozšíření nejrůznějších programů třetích stran, které by omezení YouTube zvládly obcházet. Optikou nestranného pozorovatele by se tedy skoro až chtělo říci, že by bylo omezení 4K na Premium účty ze strany YouTube holým šílenstvím, avšak až čas ukáže, zda vidí celou záležitost stejně i Google.