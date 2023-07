SpaceX začal prodávat zmenšený plastový model Starlinku v měřítku 1:4

Prodávat modely raket SpaceX, to je celkem pochopitelný krok, obzvlášť, když jsou skutečně povedené, ovšem to, co začala prodávat společnost SpaceX na svých webových stránkách nyní by vás zřejmě nenapadlo ani ve snu. Elon Musk a jeho SpaceX skutečně začal prodávat za 40$ model Starlinku. Ano, čtete správně, skutečně se jedná o zmenšený model satelitního připojení k internetu, který obsahuje samotný satelitní přijímač, dvojici držáků, z nichž jeden je magnetický, abyste si jej mohli dát například na ledničku a v neposlední řadě pak také samotný router.

Sada je již dostupná k objednání na oficiálním webu SpaceX, ovšem je potřeba počítat s tím, že kromě 40$ za samotný set, vás čeká dalších téměř 27$ poštovného a s největší pravděpodobností pak také clo a DPH. Celkově vás tak tato hračka může vyjít na zhruba dva tisíce korun. Pokud jste však opravdu fanoušci Elona Muska nebo Starlinku, můžete mít nyní na stole nebo například na ledničce zmenšený model satelitního přijimače.