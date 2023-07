Šéf Instagramu: Android je lepší než iOS

Téma iOS vs. Android dokáže rozpoutat vždy a všude velkou a dlouhou hádku, která nebere konce. Spor mezi příznivci obou táborů snad nikdy neskončí. Olej do ohně pak kolikrát přilijí i známé osobnosti. O to palčivější je, pokud jde o někoho z tech světa. Velkou melu teď způsobil šéf Instagramu Adam Mosseri, který na Threads napsal, že momentálně je Android lepší jak iOS, což přirozeně způsobilo velkou diskuzi. Toto sdělení může u leckoho způsobit zamyšlení, zda kvůli takovému jeho vnitřnímu přesvědčení není Instagram více „dělán“ pro Android. Ačkoli řeč byla o iOS, připomeňme, jak bídný je Instagram na iPadu.

Jen vzpomeňme na rok 2021, kdy byl Mosseri během jednoho z mnoha rozhovorů na aplikaci Instagramu pro iPad dotázán. Tehdy řekl, že zaměstnanců je málo a mají mnoho práce. Něco podobného pak zopakoval o pár měsíců později. Tehdy ještě zmínil, že po aplikaci Instagramu na iPad není dostatečně velká poptávka. Znovu ale zopakoval, že zaměstnanci Instagramu jsou momentálně velmi zaneprázdněni. Jak uvádíme výše, Mosseri tento příspěvek napsal na nové sociální sítí Threads, která je přímým konkurentem Twitteru. Evropanům je ale zatím bohužel zapovězena. Co myslíte. Dočkáme se někdy aplikace Instagram na iPad?