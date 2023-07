UPDF: Nejlepší PDF editor a konvertor s umělou inteligencí roku 2023

Komerční sdělení: S dokumenty ve formátu PDF se na počítačích, tabletech či mobilech setkáváme de facto dnes a denně. Pravdou sice je, že ne každý uživatel si s nimi úplně rozumí, pokud však máte k dispozici kvalitní PDF editor, je i práce s tímto formátem radost. Přesně takovým editorem je i UPDF AI. Ten si v následujících řádcích představíme a vy i díky tomu můžete získat UPDF Pro o 54% levněji to navíc s 10 GB cloudovým úložištěm zcela zdarma. Více informací se ale dozvíte později, teď je čas na představení editoru jako takového. A už nyní vám mohu říci, že je skutečně na co se těšit. UPDF obohacený o umělou inteligenci má totiž potenciál způsobit revoluci v editaci PDF souborů. Ty mnozí z nás absolutně nesnáší, avšak díky chytré integraci umělé inteligence, která se vývojářům z UPDF bezesporu podařila, je i práce s PDF soubory doslova radost. Do rukou totiž člověk dostává konečně možnosti, o kterých se mu před lety mohlo maximálně tak snít. A to vše navíc za cenu, která rozhodně dává smysl – tím spíš, když jí zaplatíte díky doživotní licenci jen a pouze jednou. Dost ale bylo slov! Vyzkoušejte si UPDF AI zcela zdarma!

UPDF: Nejlepší editor a konvertor PDF s umělou inteligencí (2023)

Umělá inteligence se těší v poslední době ve světě extrémní popularitě, která navíc neustále stoupá. Nelze se tak absolutně divit, že nyní míří i do jednoho z nejoblíbenějších PDF editorů UPDF. Že netušíte, jak by mohla umělá inteligence v PDF dokumentech lidem pomoci při práci? Zcela zásadním způsobem! Tento AI PDF editor dokáže totiž:

Shrnout PDF – AI dokáže v UPDF shrnout PDF dokumenty do několika klíčových bodů, vygeneruje souhrn z dokumentu či extrahuje klíčová slova pro rychlejší pochopení celého PDF.

Přeložit PDF – Práce s cizojazyčnými PDF dokumenty nikdy nebyla jednodušší! Umělá inteligence v UPDF totiž dokáže PDF dokumenty v cizím jazyce přeložit a to takřka dokonale. Díky pokročilým algoritmům totiž dokáže umělá inteligence překládaný text „pochopit“ a přeložit jej přesně v tom kontextu, ve kterým jej autor tvořil. Díky tomu by se tedy nemělo stát, že z přeloženého textu vzejde kvůli nepochopení nejrůznějších frází zcela jiný výsledek, než byl originální text. A co je ještě lepší, k dispozici je spousta různých jazyků, takže není problém pracovat se širokým spektrem dokumentů.

Vysvětlit pojmy v PDF – Asi každý z nás se již dostal do situace, kdy si četl nějaký dokument, ale kvůli nepochopení některých výrazů v něm jej následně nebyl schopný pochopit jako celek. Přesně s tím by ale měl být díky umělé inteligenci konec. AI integrované do UPDF totiž dokáže vysvětlovat složité pojmy přímo v daném dokumentu, díky čemuž je snadno pochopíte a tím pádem s ním budete moci i jednoduše pracovat. Zní to skvěle, co říkáte?

Ruční zpracovávání dat je díky AI minulostí

Zní vám předešlé možnosti UPDF AI editoru jako velmi zajímavé? A co když vám řekneme, že není problém je zkombinovat tak, aby fungovaly de facto jako celek v jednom dokumentu? Jinými slovy, díky umělé inteligenci v UPDF prakticky odpadne jakákoliv starost s ručním zpracováváním dat, jelikož se AI bez problému o vše postará. Například pokud vám dorazí dlouhé cizojazyčné se spoustou obrázků a tak podobně, díky umělé inteligenci jej pochopíte velmi rychle díky tomu, že vám vytvoří souhrn (klidně i v bodech) ve vašem jazyce o tom, co text obsahuje, přičemž v souhrnu dokáže AI zohlednit třeba i obrázky v dokumentu a tak podobně! Zkrátka a dobře, neuvěřitelné se nyní stává skutečností. Nyní navíc můžete získat 54% slevu na tento nejlepší PDF editor UPDF.

UPDF není jen o AI

UPDF je jedním z nejlepších PDF editorů na trhu díky své široké škále výhod. Začněme tím, že je to multiplatformní software, který je dostupný pro macOS, Windows, Android i iOS. To znamená, že můžete používat UPDF na různých zařízeních a operačních systémech pomocí jediné licence. Bez ohledu na to, zda pracujete s Macem, PC, tabletem nebo chytrým telefonem, můžete s PDF dokumenty manipulovat za stejnou cenu. Tato flexibilita je určitě výhodou.

S UPDF můžete s trochou nadsázky říct, že dokážete prakticky cokoli s PDF dokumenty, co si jen přejete. Tento editor umožňuje bez problémů upravovat texty, obrázky, odkazy, vodoznaky, pozadí a dokonce i záhlaví a zápatí. Navíc disponuje funkcí konverze PDF do jiných formátů a schopností rozpoznat text v naskenovaných dokumentech s podporou 38 jazyků. Díky této funkci můžete snadno kopírovat pasáže textu z naskenovaných dokumentů, což se hodí při práci se školními poznámkami, smlouvami a dalšími materiály.

Pokud jde o školní poznámky, UPDF přináší možnost anotací v PDF dokumentech, což umožňuje přizpůsobit si je a zvýšit jejich přehlednost. Můžete využít klasické možnosti zvýrazňování a podtrhávání, stejně jako přidávat samolepící poznámky, razítka, nálepky a další prvky, které usnadní orientaci v dokumentu. S UPDF můžete podepisovat PDF dokumenty, vyplňovat formuláře a další úpravy. Samozřejmostí je také možnost zabezpečení heslem, aby váš PDF dokument zůstal pouze pro vybrané osoby.

Pokud se zaměřujete především na správu PDF dokumentů a ne na jejich editaci či úpravy, budete jistě ocenit funkce, jako je možnost zmenšení celkové velikosti PDF souboru, spojení více PDF do jednoho souboru, změna pořadí stránek, odstranění a přidání stránek. Existuje mnoho možností pro efektivní správu PDF.

UPDF nabízí také vlastní cloudovou platformu UPDF Cloud, která vám umožňuje snadno nahrávat PDF soubory a přistupovat k nim odkudkoliv. Výhodou tohoto řešení je, že můžete provádět úpravy přímo v cloudu, které jsou okamžitě synchronizovány a viditelné na všech zařízeních připojených k UPDF Cloud. S kapacitou 10 GB se nemusíte obávat, že by vaše dokumenty překročily limit nebo že by rychle zaplnily úložiště. Průměrné PDF dokumenty mají totiž obvykle velikost jen několik megabajtů.

UPDF je skutečně výhodnou volbou

Jak můžete vidět z uvedeného seznamu funkcí, UPDF je velmi univerzálním softwarem, který vám usnadní práci s PDF soubory. Pokud se rozhodnete pro UPDF, je téměř jisté, že nenarazíte na žádné omezení, které by tento software nedokázal zvládnout. Jeho uživatelské rozhraní je přehledné a intuitivní, a dále je zde vlastní cloudové řešení UPDF, které umožňuje přístup k PDF souborům odkudkoliv. S multiplatformní podporou získáváte skutečně jeden z nejlepších PDF editorů dostupných v současnosti. Navíc je nyní k dispozici se slevou 56 %. Při nákupu získáte také zdarma 10 GB cloudového úložiště pro vaše soubory. Rozhodně stojí za to tuto nabídku zvážit, není třeba dále váhat. Rozhodně tedy UPDF AI zdarma vyzkoušejte.

