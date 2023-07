Unikly detailní fotografie iPhone 15 Pro!

Jihokorejský leaker vystupující pod přezdívkou yeux1122 zveřejnil fotografie iPhone 15 Pro na kterých novinku porovnává s iPhone 14 Pro. Zda se jedná o skutečné telefony, testovací prototypy nebo makety není možné ověřit, ovšem telefony jsou velmi detailně zpracované a s největší pravděpodobností se jedná buď o finální prototypy nebo o kopie telefonů vyrobené přesně podle uniklých schémat.

Jak je jasně vidět na porovnáních s aktuální generací iPhone 14 Pro nabídne iPhone 15 Pro zaoblenější hrany. Tělo bude titanové, místo ocelového, díky čemuž bude samotné šasi matné, nikoli lesklé, jak je tomu nyní. Fotoaparáty nakonec nebudou přece jen vyčnívat tak, jak se původně zdálo, a to díky tomu, že celý telefon je o něco tlustší než nyní a fotoaparáty jsou tak více zapuštěné do jeho těla. Místo současného přepínače hlasitosti by novinka podle fotografií měla přeci jen nabídnout programovatelné kapacitní tlačítko. Novinka pak samozřejmě nabídne také USB-C port, kterým Apple nahradí Lightning konektor.

Aktualizace: Leaker zveřejnil další fotografie, které jsme doplnili do galerie a u nich uvedl, že se jedná o detailní makety iPhone 15 Pro které mají svým vzhledem 1:1 odpovídat skutečným telefonům, jenž Apple představí na podzim letošního roku.