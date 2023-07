TOP 4 letní audio hity z dílny JBL

Komerční sdělení: Léto se rozbíhá na plné obrátky a vy stále nemáte sluchátka, která by vám jej zpříjemnila vaší oblíbenou hudbou, podcasty, zvuky z her či čímkoliv jiným? Nevadí! V následujících řádcích vám dáme pár tipů na sluchátka z dílny JBL, která rozhodně stojí za to.

JBL Boombox 3

Jen stěží si lze od léta odmyslet nejrůznější venkovní akce, které nám umožňují setkat se s rodinou či přáteli, nebo prostě „jen“ nasát příjemný letní vibe. A ty jsou zpravidla oživeny příjemnou hudbou, která jen dokresluje sílu daného okamžiku. Jak ale vybrat reproduktor, který bude pro tyto chvíle ideální? Máme pro vás tip. JBL Boombox 3 je totiž přesně pro tyto případy stvořený a co víc, je nyní v super slevě.

Hledáte pořádný reproduktor se zvukem, který dokáže rozezvučet každou letní party? Pak je JBL Boombox 3 správnou cestou. Jedná se totiž o nesmírně výkonný reproduktor, který potěší masivním zvukem JBL Original Pro Sound a doslova nejhlubšími basy. Vychutnat si tak můžete bohaté zvukové spektrum, a to ať už se nacházíte kdekoliv. Co se týče výdrže, tento model na jedno nabití vydrží hrát až 24 hodin. Díky tomu máte dostatek energie na celý den. Zároveň ani nechybí možnost reproduktor použít jakožto powerbanku a nabíjet přes něj například telefon.

Ani v tomto případě samozřejmě nechybí odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67 či funkce PartyBoost pro dvojnásobnou porci zábavy. Pokud vás pak zajímá technologie propojení, to je zajišťováno přes Bluetooth, což je v současnosti suverénně nejuniverzálnější řešení. Když k tomu ještě přidáme poměrně stylový design a eco-friendly balení, pak je jasné, že tento kousek má rozhodně co nabídnout. Standardní cena je sice poměrně vysokých 13 990 Kč, avšak díky nynější slevě 31 % jej lze zakoupit už za 9 590 Kč.

JBL Boombox 3 můžete zakoupit zde

JBL Quantum 100P a 100X

Dalším velmi zajímavým modelem sluchátek, který lze označit za letní hit, je Quantum 100 ve verzi pro PlayStation a Xbox. JBL Quantum 100P a 100X jsou bezdrátová sluchátka navržená pro poslech hudby a hraní her s vynikající zvukovou kvalitou. Mají ale i možnost připojení pomocí 3,5mm audio konektoru, což umožňuje kompatibilitu s širokou škálou zařízení, včetně počítačů, herních konzolí a mobilních telefonů. Oba modely jsou vybaveny 40mm neodymovými reproduktory, které poskytují bohatý zvukový prožitek. Jednou z hlavních předností těchto modelů je ergonomický design a polstrovaný oblouk pro pohodlné nošení i při delším používání.

Tato sluchátka jsou vybavena odnímatelným mikrofonem s funkcí potlačení okolního hluku, který poskytuje čistý a jasný hlasový přenos. Oba modely sluchátek disponují ovládacími prvky na sluchátkovém kabelu, které umožňují rychlé a snadné nastavení hlasitosti a tlumení mikrofonu. Mezi další přednosti těchto sluchátek patří třeba podpora virtuálního prostorového zvuku, který vám umožní přesně lokalizovat zvuky ve hrách a vychutnat si tak více realistický zážitek. S ohledem na všechny tyto věci tedyl ze říci, že jsou JBL Quantum 100P a 100X cenově dostupnou volbou pro všechny hudební a herní nadšence, kteří hledají skvělý zvuk a pohodlí během dlouhých hodin poslechu nebo hraní her.

JBL Quantum 100 můžete zakoupit zde

JBL Vibe 100TWS

Rádi byste si pořídili super sluchátka, ale váš rozpočet na ně je nízký nízký? Pokud přesto prahnete po kousku, který vám vykouzlí svou kvalitou zvuku úsměv na tváři, je skvělou volbou model Vibe 100TWS, který lze získat za parádních 1099 Kč. Jedná se o sluchátka špuntového typu s poměrně robustním tělem, které však hezky padne do vnitřku ucha (o což se ostatně postarají i silikonové špunty ve třech velikostech, mezi kterými si vyberete tu, která je vašemu uchu nejbližší) a díky tomu získají sluchátka jako taková dostatečnou stabilitu. Potěší ale třeba i dvacetihodinová výdrž (v kombinaci s nabíjecí krabičkou), podpora handsfree hovorů či zvuková technologie JBL Deep Bass pro co nejlepší zvukový zážitek.

JBL Vibe 100TWS můžete zakoupit zde

JBL JR460NC

Pokud chcete svému dítku dopřát to nejlepší, co má JBL v rámci dětských sluchátek v nabídce, je pro vás jako stvořený model JR460 NC. Sluchátka JBL JR460NC jsou bezdrátová náhlavní sluchátka navržená speciálně pro děti s výjimečným zvukem i důrazem na bezpečnost z hlediska sluchu. Sluchátka mají aktivní potlačení hluku, což znamená, že dokážou efektivně eliminovat okolní ruch a poskytnout čistý a nerušený poslech hudby.

Dále jsou vybavena Bluetooth 5.0 technologií, která umožňuje snadné bezdrátové připojení k různým zařízením, jako jsou chytré telefony, tablety nebo počítače. Díky ergonomickému designu a polstrovaným náušníkům jsou JBL JR460NC velmi pohodlná na nošení a děti je mohou používat i po delší dobu bez nepohodlí. Sluchátka mají také omezenou hlasitost, aby chránily dětské uši před přílišným hlukem a možným poškozením sluchu. Co se týče výdrže, k dispozici je až 20 hodin nepřetržitého poslechu při plném nabití, což je dostatečná výdrž pro dlouhé cestování, školní den nebo zábavu doma.

JBL JR460NC jsou vyrobená z kvalitních materiálů, které jsou odolné vůči pádům a nárazům, takže jsou vhodná pro každodenní používání dětmi. Potěší u nich ale třeba i vestavěný mikrofon, který umožňuje bezproblémové přijímání hovorů nebo použití hlasového asistenta, jako je například Siri nebo Google Assistant. Tato sluchátka jsou skvělou volbou pro rodiče, kteří chtějí svým dětem poskytnout kvalitní zvukový zážitek a zároveň se starat o jejich bezpečnost a pohodlí. Cena tohoto modelu je 1990 Kč.

JBL JR460NC můžete zakoupit zde