Rusko oficiálně zakázalo svým úředníkům používat iPhony a další Apple produkty

Vztahy takřka celého světa s Ruskem jsou po jeho loňském rozpoutání války na Ukrajině na bodě mrazu. Nutno však podotknout, že se Rusko o jakékoliv zlepšení své pověsti nesnaží, ale naopak se na zbytek světa dívá taktéž jako na své nepřátele. Ostatně, skvělým příkladem je nedávné nařčení USA Ruskem ohledně toho, že Američané využívají ke špionáži Rusů iPhony a ostatní Apple produkty. Některé ruské úřady se proto začaly již tehdy připravovat na zákaz pracovního použití, přičemž přesně tohle se dnes stalo.

Deník Financial Times před pár hodinami informoval o tom, že zvěsti o zákazu používání Apple produktů úředníky na ministerstvech je ode dneška oficiální. Pro pracovní účely jsou tedy tyto produkty zakázané s tím, že pokud by nějaký úředník zákaz porušil, čeká jej pokuta a v horším případě i vyhazov ze zaměstnání. Podle dostupných informací má navíc následovat řada dalších pracovních míst, na kterých bude používání Apple produktů kvůli obavám z bezpečnosti zakázáno. Paradoxní je přitom to, že například prezidentská administrativa se zákazem příliš nesouhlasí, jelikož Apple produkty využívali její zaměstnanci rádi a ve velkém. Ostatně, Apple jako takový se mezi Rusy těší velké popularitě a je proto otázkou, nakolik se nynější krok tamních úřadů na jeho vnímání podepíše, respektive zda vůbec.