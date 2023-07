Alza spustila předobjednávky Nothing Phone (2)

Komerční sdělení: Pokud jste si chtěli vyzkoušet Android nebo vás zkrátka jen láká neotřelý design Nothing Phone (2), pak máte možnost si jej již nyní předobjednat. Alza totiž právě odstratovala předobjednávky telefonu, na který se opět stojí fronty a který přitahuje pozornost podobně, jako před lety iPhone.

Největší novinkou tohoto modelu oproti předchozí generaci je nové rozhraní Glyph, které umožňuje uživatelům sledovat důležité informace bez toho, aniž by se museli dotýkat displeje telefonu. Novinka přichází s operačním systémeme Nothing OS 2.0, který je navržen tak ,aby nijak neomezoval uživatele a poskytoval mu rychlý přístup k čemukoli co potřebuje. Navíc software svoji estetikou doplňuje design samotného telefonu. O výkon se stará procesor Snapdragon 8+ Gen 1, který dokáže dodat dostatek výkonu pro vše, co uživatel potřebuje. Telefon je vybaven duálním 50MP fotoaparátem s algoritmy, které dokáží v reálném čase zpracovávat co nejkvalitnější fotografie. Předn ístrana přístroje nabízí 6,7″ OLED displej s technologií LTPO.

