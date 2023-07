Na Apple TV+ možná již brzy uvidíme Bundesligu

Tu a tam slýcháváme spekulace, že bychom na Apple TV+ mohli časem vidět živé fotbalové zápasy. Fanoušky zřejmě nejvíce rezonují občasné spekulace ohledně možnosti vidět na jablečné videostreamovací službě anglickou Premier League. Nicméně i nejvyšší fotbalová liga našich sousedů má slušné renomé.

Německá Bundesliga údajně jedná s Applem o živých vysíláních zápasů, a to od sezóny 2026/2027. Jde o poměrně překvapivou zprávu, neboť podle webu World Soccer Talk Apple dosud jednal kromě anglické nejvyšší soutěže taktéž se zástupci nejvyšší soutěže nizozemské. Pokud by se Applu podařilo ulovit německou Bundesligu, nebyl by v Americe první služnou, která ji vysílá. ESPN má exkluzivní práva na Bundesligu pro území USA, a to už od roku 2020. Německou nejvyšší fotbalovou soutěž vysílá taktéž kanadská služba DAZN. Té ale vyprší smlouva na konci sezóny v roce 2026. Pokud by Apple do tohoto obchodu šel, jistě by se pokusil získat práva na vysílání pro celý svět (na rozdíl od ESPN). Na každý pád dohoda mezi oběma stranami je ještě hodně daleko. Zástupci Bundesligy ani Applu se k situaci nevyjádřili. Podle World talk Soccer mají roční vysílací práva Bundesligy hodnotu 30 milionů dolarů.