iPhony 15 (Pro) nabídnou rychlejší nabíjení! Zrychlí kabel i MagSafe

Jestli mají iPhony někde dlouhé roky slabinu, pak je to rychlost jejich nabíjení. Zatímco konkurence totiž již nabízí kabelově i bezdrátově podporu vyšších desítek W či v případě kabelů i nižších stovek, Apple se v tomto směru stále plácá na jednotkách či nižších desítkách W. To by se ale mělo letos konečně změnit.

V minulosti poměrně spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou RGcloudS přišel před pár hodinami s tvrzením, že díky novému typu baterií, které Apple u iPhonů 15 (Pro) nasadí, je schopen zrychlit i jejich kabelové i bezdrátové nabíjení. Baterie se totiž mají méně zahřívat, díky čemuž si tak zachovají delší životnost a tím pádem do nich může Apple začít „pouštět“ více energie než tomu je nyní. Rychlost kabelového nabíjení by tak měla nově vyskočit oficiálně na 40W, přičemž neoficiálně bude pravděpodobně ještě vyšší. V současnosti přitom zvládají nejvíce iPhony 14 Pro Max 29W, přičemž ostatní iPhony jsou na tom z hlediska rychlosti kabelového nabíjení o poznání hůře. Co se pak týče bezdrátového nabíjení, zde leaker odhalil jen zrychlení MagSafe z 15 na 20W. Z dřívější nicméně víme, že díky přijetí nové standardu by měly i klasické bezdrátové nabíječky zrychlit na 15W, takže se zdá, že navýšení rychlosti MagSafe na 20W je ze strany Applu snahou o jakousi exkluzivitu této funkce. Zdá se tedy, že je skutečně na co se těšit – tedy pokud se slova leakera naplní.