Apple Watch Ultra 2 bude Apple zčásti tisknout na 3D tiskárně!

Technologický pokrok je nezastavitelný a to i v případě dodavatelského řetězce Applu. Výrobní procesy Apple produktů totiž taktéž prochází neustále vývojem, díky kterému se stávají efektivnější a leckdy i jednodušší. Skvělým příkladem pak bude podle nových informací, se kterými přišel čerstvě velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, i výroba druhé generace Apple Watch Ultra. Ta má podle něj dorazit už letos s tím, že do jisté míry bude psát historii.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu Apple Watch Ultra částečně vytisknout na 3D tiskárně. V plánu má být údajně tisk celé řadě mechanických komponentů v čele s digitální korunkou či oběma bočními tlačítky, což by mělo celý výrobní proces hodinek značně zjednodušit. V současnosti jsou totiž tyto komponenty vyráběny klasicky pomocí CNC strojů, které obrábí titan. Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv nemá Apple podle zdrojů Kua s technologií 3D tisku v souvislosti s komponenty zatím prakticky žádné zkušenosti, má se k ní stavět velmi pozitivně, jelikož v ní spatřuje spoustu velkých benefitů, mezi které patří mimo jiné třeba i snížení výrobních nákladů. A pokud se letos 3D tisk komponentů pro Apple Watch Ultra 2 osvědčí, má na něj v budoucnu spoléhat Apple u celé řady dalších produktů, u kterých jej bude jen trochu možné využít. Apple Watch Ultra 2 tedy mohou být do jisté míry startem nové éry.