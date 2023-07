Na samořídící vozy narazíte v ulicích San Francisca na každém rohu a je to nevšední zážitek

San Francisco je v současné době jedno z mála míst na světě, kde máte možnost narazit v běžném provozu na takzvaná self driving cars, tedy samořídící vozidla. Jedná se o vozy, které jezdí v běžném provozu bez řidičů nebo bez jakéhokoli člověka na palubě. V současné době je v ulicích San Francisca k vidění nejvíce vozů společnosti Waymo, Zoox a Cruise. Najdou se však i další společnosti, které v menší míře testují samořídící vozidla. Na Waymo a Cruise narazíte při nášvštěve San Francisca s naprostou jistotou. Zatímco Waymo je projektem Googlu a využívá upravené vozy Jaguar, společnost Cruiser patří pod General Motors. Zoox pak patří pod Amazon.

Waymo i Cruiser mají veškeré senzory poměrně integrovány do vozidla a s vyjímkou střechy si v podstatě ani nevšimnete, že se jedná o samořídící vozidla. Oproti tomu Zoox skutečně nepřehlédnete, protože vypadá spíše jako vůz pro filmový štáb a kamery a různé senzory nemá integrovány do vozu, ale na konstrukci, která prakticky celý vůz obklopuje. Pokud se nebojíte a chcete zažít něco neobvyklého, pak Cruiser i Waymo již nabízejí možnost se s těmito vozidly svézt a to sami, bez řidiče i jakéhokoli dalšího člověka. Zkrátka se jen zaregistrujete na čekací lisitnu a jakmile nastane váš čas, vozidlo vás vyzvedne. My jsme byli v San Franciscu pouze dva dny a tak se nám projížďka nepodařila, ovšem vozů jako takových jsme viděli spoustu a musím říct, že je to jeden z „wow“ zážítků.

Zcela upřímně řečeno, pokud si myslíte, že potkat samořídící auto je stejný zážitek jako když si ve svém voze zapnete jakoukoli obdobu autopilota, jste na omylu. Vidět auto, ve kterém skutečně nikdo nesedí jak jezdí po městě a dělá vše, co skutečný řidič je zkrátka hodně sci-fi záležitost. Kdyby vozy měly například zatmavená skla nebo by vůbec neobsahovaly běžný interiér, asi by se s tím člověk smířil mnohem snadněji, ale vidět jak se točí volant o 180 stupňů, když vůz zatáčí je zkrátka něco pefektního. Sám mám ve svých vozech samozřejmě funkce pro samořízení, ovšem ty většinou nepoužíváte ve městě, ale na dálnici pro udržování stopy a tak dále. Pokud jste tedy fanoušci technologií, pak se do San Francisca určitě vydejte, protože samořídících vozů je zde více než dost a prakticky se vám nemůže stát, že na ně nenarazíte. Celkem vtipné také je, že přes den jezdí autíčka po ulících sama, ovšem ráno a večer je do sídla společností převážejí zaměstnanci, kteří tak působí jako rodiče, jenž vyzvedávají děti ze hřiště, zatímco ostatní kluci jsou ještě venku a drandí o sto šest.