Věděli jste, že Apple má vlastní půjčovnu kol?

Pokud pracujete v Apple Parku nebo v okolních budovách Applu v Cupertinu, pak můžete využívat kromě vlastní dopravy také možnosti, které nabízí Apple. Co se vlastní dopravy týká, můžete samozřejmě chodit pěšky, na všech možných odrážedlech, koloběžkách, kolech a tak podobně nebo využívat auto. Ovšem vzhledem k tomu, že aktuálně v Apple Parku pracuje 12 000 zaměstnanců, ne pro každého je k dispozici parkovací místo. Právě proto nabízí Apple, stejně jako ostatní společnosti v Silicon Valley vlastní způsob dopravy. Jednak je to speciální autobusová linka, která jezdí až přímo do Apple Parku před hlavní schodiště, kam zaměstnaci dojdou pěšky nebo v případě handicapovaných využijí golfové vozíky, případně si půjčí kolo.

Právě kola mohou zaměstnanci využívat jak pro jízdu v kampusu, tak i mimo něj a aby to nedopadlo jako s koly, které nabízí svým zaměstnancům Google a na kterých často vidíte bezdomovce, protože nejsou zamčená, mají kola od Applu integrovaný zámek. Celkem nenápadná kola s jedním převodem, která jsou vybavena zvonkem, blatníky a odrazkami stačí pro pohyb na rovinatém terénu okolo Apple Parku a nabízí zaměstnancům možnost, jak se rychle a ekologicky přesouvat mezi jednotlivými budovami v okolí Apple Parku nebo přímo okolo samotného Apple Parku.

Pro odeknutí integrovaného zámku je nutné nasnímat QR kód, který vás přesměruje na komunitní web společnosti Apple a dále pak do aplikace, která však samozřejmě není k dispozici v App Store a není možné si kolo půjčit bez toho, aniž byste byli zaměstnanci Applu. Zda jsou kola k dispozici zdarma se nám nepodařilo zjistit, ovšem s největší pravděpodobností tomu tak je, protože kola zdarma nabízí i Google a další technologické společnosti pro své zaměstnance. Nutno dodat, že i když jsou kola, která nabízí, Apple zcela obyčejná, ladí dokonale s celým prostředím Apple Parku.