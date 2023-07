Jednu z nejlepších gravírovaček Longer Laser B1 30W nyní získáte se super slevou

Komerční sdělení: Gravírování či laserové řezání se stává v posledních letech zálibou čím dál tím většího množství kutilů. A není se vůbec čemu divit. Gravírovačky a laserové řezačky totiž nabízí spoustu parádních možností využití, které lze využít pro celou řadu kutilských projektů, ale třeba i podnikatelských plánů. Jak ale vybrat gravírovačku, která stojí skutečně za to? Nezoufejte, my vám s tím pomůžeme. Na GearBerry totiž přesně takovou naleznete a to za super cenu.

Longer Laser B1 30W

Laserový gravírovací a řezací stroj Longer Laser B1 30W přináší inovativní technologie, které zaručují vysoký výkon a přesnost. Jeho 30W laser poskytuje dostatečnou sílu pro rychlé a efektivní gravírování a řezání různých materiálů. Díky svému kompaktnímu designu je snadno přenosný a vhodný pro použití v dílně, kanceláři nebo škole. Díky nejpokročilejší technologii šestijádrového laseru má laser B1 silný optický výstupní výkon 33-36 W, což je jeden z nejsilnějších diodových laserů současnosti, a tím i mnohem silnější řezné schopnosti. Laser B1 dokáže řezat 20mm dřevo paulovnie, 10mm černý akrylát a dokonce i 0,1mm nerezovou ocel při jednom průchodu, 25mm basové dřevo a 50mm černý akrylát při více průchodech. Jen pro představu, díky nejmodernější technologii laserové spojky má laser B1 tenčí a delší ohniskovou vzdálenost (50 mm), ale silnější laserový paprsek, který zvyšuje řezné schopnosti o více než 20 % v porovnání s jinými 33W lasery.

Kompatibilita s různými grafickými formáty umožňuje širokou škálu designů pro gravírování a řezání. S vysokou přesností a rozlišením 0,01 mm je ideálním strojem pro detailní práci a tvorbu složitých designů. Rychlé a snadné nastavení umožňuje okamžité zahájení gravírování a řezání. Longer Laser B1 30W je vhodný pro materiály jako dřevo, akryl, papír, kůže, textilie a mnoho dalších, což umožňuje tvorbu jedinečných dárků, ozdob, šperků, produktových značení a kreativních projektů.

Díky rozšířené pracovní ploše o rozměru 17,72 × 17,32 palce/450 × 440 mm oproti jiným produktům se Laser B1 dokáže lépe přizpůsobit potřebám různých scénářů, zejména pro panely formátu A3. Tento gravírovací stroj je vybaven novou 32bitovou základní deskou, která umožňuje rychlost gravírování až 36 000 mm/min, což je čtyřikrát více než u běžných laserových gravírek. Kromě toho jsou použity tiché ovladače TMC2209, které účinně snižují provozní hluk a zajišťují rychlejší a příjemnější zážitek.

Vestavěný chladicí systém optimalizuje provozní teplotu a prodlužuje životnost laseru. Tento chladící systém lze automaticky zapnout/vypnout, přičemž vše je řízeno přímo světelným hořákem na základě parametrů nastavených v programu, což výrazně zvyšuje schopnost řezání a také výrazně zlepšuje přesnost a kvalitu řezání. Dodávaný uživatelsky přívětivý software nabízí široké možnosti úprav a nastavení pro gravírování a řezání. Rychlost gravírování a řezání umožňuje efektivní zpracování velkého množství práce. Longer Laser B1 30W je spolehlivý a odolný stroj navržený pro dlouhodobé používání a dosahování vynikajících výsledků.

Co se týče bezpečnosti, k dispozici je celkem osm bezpečnostních ochranných funkcí, tj. pohyb/plamen/vypnutí/bez pohybu/bezpečnostní zámek/ochrana očí/tlačítko nouzového zastavení/vynulování. Laser se automaticky vypne při zjištění pádu, plamene, odpojení dat a zamrznutí laserové hlavy nad 15 sekund. Kromě toho se laserová hlava automaticky vynuluje, aby se zabránilo vyhoření při požáru. A panoramatické filtrační sklo dokáže účinně odfiltrovat 99,8 % laseru, což zvyšuje bezpečnost používání. Navíc má gravírovačka hliníkový rám s vylepšenou mechanickou konstrukcí a je velmi stabilní i při vysokorychlostním pracovním režimu. To napomáhá lepšímu gravírování a řezání, ale samozřejmě i vašemu bezpečí.

Běžná cena této gravírovačky je 999 dolarů. Pokud se navíc stanete odběratelem newsletteru na longer3d.com, dostanete slevu 20 dolarů a tiskárna tedy hned vyjde levněji, konkrétně na 979 dolarů. Stroj vám navíc dorazí z evropského skladu za 3 až 5 pracovních dní. A pokud byste s gravírovačkou náhodou nebyli spokojeni, nabízí prodejce 7 dní na vrácení peněz a 30 dní na výměnu zboží za jiné.