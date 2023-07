Hledáte rádio na chatu? Vyzkoušejte tyto skvělé modely JBL

Komerční sdělení: Hledáte rádio na chatu? Pak pro vás máme dva skvělé tipy na produkty, které by vás mohly zaujmout. Přední výrobce audio produktů JBL má totiž rádia taktéž ve své nabídce a jelikož stojí svými technickými specifikacemi rozhodně za to, byla by škoda vám je zatajit.

JBL Tuner 2

První reproduktor, který bychom vám rádi představili, je JBL Tuner 2 – přenosné rádio, které vám poskytne krystalicky čistý zvuk a nabídne mnoho skvělých funkcí pro maximální poslech vaší oblíbené hudby.

Díky vestavěnému bezdrátovému Bluetooth streamování můžete snadno přehrávat hudbu ze svých zařízení bez nutnosti používat nepohodlné kabely. Stačí propojit Tuner 2 se svým smartphonem, tabletu nebo jiným kompatibilním zařízením a okamžitě si užívat bezdrátovou svobodu při poslechu hudby. S výdrží až 12 hodin přehrávání na jedno nabití vám Tuner 2 poskytne dostatek času k poslechu hudby, aniž byste se museli starat o časté nabíjení. Bez ohledu na to, zda jste na výletě, na pláži nebo doma, Tuner 2 vás bude bavit celý den.

Díky certifikaci IPX7 je Tuner 2 odolný proti vodě a vlhkosti, což znamená, že si můžete užívat hudbu i v blízkosti vody bez obav. Odolá dešti, postříkání vodou nebo dokonce krátkodobému ponoření. Buďte si jisti, že vaše hudba bude hrát bez ohledu na podmínky. Jednoduše čitelný displej na přední straně rádia vám umožní snadno číst informace o aktuálně přehrávané hudbě, jako jsou názvy skladeb nebo stanic. Už nikdy nezmeškáte žádnou důležitou informaci a budete mít všechny potřebné údaje rychle po ruce.

Rychlý přístup k oblíbeným stanicím je zajištěn prostřednictvím intuitivních ovládacích prvků na předním panelu. S jednoduchým stisknutím tlačítka si můžete okamžitě naladit svou oblíbenou stanici a užívat si hudbu, kterou máte rádi. Tuner 2 vám ušetří čas a umožní vám být vždy ve spojení s vaší oblíbenou hudbou. JBL Tuner 2 není jen výkonný, ale také stylový. S elegantním designem a kompaktní konstrukcí si můžete vybrat rádio, které se hodí k vašemu interiéru a životnímu stylu. Nechte se unést krystalicky čistým zvukem, praktickými funkcemi a snadným ovládáním s JBL Tuner 2. Užijte si svou oblíbenou hudbu kdykoliv a kdekoli.

JBL Tuner 2 můžete zakoupit za 2590 Kč

JBL Tuner XL

Představujeme vám JBL Tuner XL – přenosný rádio, které vám přinese výkonný a krystalicky čistý zvuk a nabídne širokou škálu funkcí pro neomezený poslech vaší oblíbené hudby. Díky vestavěnému bezdrátovému Bluetooth streamování můžete přehrávat hudbu přímo ze svých zařízení bez složitého propojování kabelů. Stačí jednoduše propojit Tuner XL s vaším smartphonem, tabletu nebo jiným kompatibilním zařízením a zažít svobodu bezdrátového poslechu.

S výdrží až 15 hodin přehrávání na jedno nabití můžete vychutnávat hudbu po celý den, aniž byste se museli starat o nabíjení. Ať už jste na pláži, v parku nebo doma, Tuner XL vás nepřestane bavit. S certifikací IPX7 je Tuner XL navržen tak, aby odolával vodě a vlhkosti. To znamená, že se nemusíte obávat, že by vám hudební zážitek přerušila nepřízeň počasí. Užijte si svou oblíbenou hudbu i na plavbě na lodi, na bazénu nebo během deště bez obav.

Jasný a čitelný displej na přední straně rádia vám umožní snadno číst informace o aktuálně přehrávané hudbě, jako jsou názvy skladeb nebo stanic. Už nikdy nezmeškáte žádnou důležitou informaci a budete mít všechny potřebné informace na dosah ruky. Rychlý přístup k oblíbeným stanicím je zajištěn pomocí intuitivních ovládacích prvků na předním panelu. Stačí jednoduše vybrat přednastavenou stanici a okamžitě se dostanete k hudbě, kterou máte rádi. Není třeba složitě ladit frekvence nebo hledat správnou stanici – s Tuner XL je vše jednoduché a pohodlné.

JBL Tuner XL je nejen praktický, ale také elegantní doplněk do vašeho interiéru. S kompaktním designem a širokou paletou barev si můžete vybrat rádio, které se hodí k vašemu stylu. Nechte se unést výkonným zvukem, praktickými funkcemi a jednoduchým ovládáním s JBL Tuner XL. Poslouchejte hudbu, kterou máte rádi, kdekoliv a kdykoliv.

JBL Tuner XL můžete zakoupit zde