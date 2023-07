Dual SIM režim na iPhonech se s příchodem iOS 17 dočká velkého vylepšení

Podporu dvou SIM karet nabízí iPhony již od roku 2018 a tedy od řady XS a XR. Poměrně zajímavé je přitom to, že softwarově se tento režim od té doby dočkal jen velmi malého množství vylepšení, které by jeho využívání jablíčkářům zpříjemnily. To se však s příchodem iOS 17 změní, jelikož bety tohoto systému odhalily několik poměrně zásadních novinek.

Protože je Dual SIM režim u iPhonů mezi uživateli čím dál tím oblíbenější, rozhodl se jej nyní Apple v iOS 17 vylepšit hned několika novinkami v čele s možností třídit zprávy na základě SIM karty. K dispozici ale bude nově třeba i možnost nastavit si samostatné vyzváněcí tóny pro každou SIM zvlášť, díky čemuž tedy bude příchozí hovory snažší rozlišovat, a v neposlední řadě vybrati si SIM, ze které se automaticky provede zpětné volání na neznámé číslo. Ve všech případech se tedy jedná o novinky zaměřené na zvýšení komfortu uživatelů využívajících iPhone v Dual SIM režimu, za které si Apple zcela určitě vyslouží spoustu pochval. A kdo ví, třeba nám beta testování ještě pár novinek pro Dual SIM dodá.