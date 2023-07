Apple rozdává v Česku k Macům a iPadům zdarma AirPods a Apple Pencil. Jak je získat?

Že akce Applu nestojí za to? Ale kdepak. Čas od času jsou totiž i u nás k dispozici takové, které si pozornost rozhodně zaslouží. Jednou z nich je i tradiční letní akce Back to School nebo chcete-li Zpátky do škol, která má pomoci vysokoškolským studentům, pedagogům, potažmo rodičům studentů vybavit se na nadcházející školní rok. V rámci této akce totiž Apple nenabízí jen klasické školní slevy, ale taktéž rozdává k vybraným produktům zdarma AirPods či Apple Pencil.

Pokud se rozhodnete pro koupi Macu, na výběr je jak z Airů M1 a M2, tak samozřejmě i z MacBooků Pro, iMaců či Maců mini. Ke všem těmto modelům dostanete AirPods 2. generace s tím, že pokud byste chtěli novější, za AirPods 3. generace s Lightning pouzdrem si doplatíte 1500 Kč, za AirPods 3. generace s MagSafe nabíjecím pouzdrem doplatíte 1800 Kč a za AirPods Pro 2. generace doplatíte 3300 Kč. Co se pak týče iPadů, v rámci Back to School jsou k dispozici jak základní iPady 10. generace, tak i řada Air, a Pro, přičemž ke všem dostanete od Applu Apple Pencil, která je s daným modelem kompatibilní. Tedy k iPadu 10 je to Apple Pencil 1. generace, ke zbylým dvěma modelům jsou to pak Apple Pencil 2. generace. Pokud vás zajímá, jak se k produktům zdarma dostat, již pro vás připravujeme obsáhlý článek, ve kterém vše podrobně vysvětlíme.