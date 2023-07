Ze Shellky si opět můžete odvést Ferrari ovládané iPhonem

Čerpací stanice Shell opět přichází s nabídkou modelů Ferrari, které můžete ovládat pomocí chytrého telefonu. Konkrétně se jedná o čtyři modely a to Ferrari 330 P4, Ferrari 296 GTB, ferrari Daytona SP3 a pro zákazníky se Shell kartou pak také Ferrari F1 a to konkrétně z loňské sezóny. Modely si můžete zakoupit v závislosti na tom jaké služby Shell využijete, respektive jaké palivo natankujete za 299Kč, respektive 349Kč. Akce je k dispozici jak v ČR tak i v SR. Výrobcem autíček je Burago a jedná se o licencované modely Ferrari v poměrně vysoké kvalitě.

V balení každého autíčka najdete nabíjecí micro-usb kabel, řadu instrukcí a také QR kód pro stažení aplikace a samotné autíčko. To stačí nabít, zapnout a připojit přes aplikaci k vašemu telefonu. Díky tomu, že přidáte autíčko do aplikace, objeví se ve vaší virtuální garáži, kde si o něm jednak můžete přečíst vše, co vás zajímá, ale můžete s ním také závodit po virtuálních okruzích. Zde musím smeknout klobouk před autory aplikace, kteří udělali v rámci její součásti hru, za kterou by se nemuseli stydět ani ti nejvěhlasnější vývojáři z celého světa. V perfektní grafice se můžete s vozem, jehož model vlastníte, prohánět po desítkách skutečných okruhů a zajíždět lepší a lepší časy. Samozřejmě nechybí ani online žebříček nejlepších jezdců. Už jen samotná hra je opravdu velmi dobrá a rozhodně stojí za vyzkoušení. V ní však můžete jezdit jen s modelem, který skutečně vlastníte a přidáte si jej díky spárování přes Bluetooth do vaší garáže.

Samotná autíčka umí to, co každý správný model. Umí jezdit dopředu, dozadu a samozřejmě také natáčet kola a to postupně, abyste mohli sami určit, jak moc chcete zatáčet. V tomto směru se tedy skutečně jedná o plnohodnotný modýlek, který umí vše, co od autíčka očekáváte. Kromě toho umí všechny modely s výjimkou F1 rozsvítit a zhasnout světla, aktivovat turbo mód, při kterém jedou opravdu vysokou rychlostí a je těžší je ovládat, anebo také zapnout takzvaný 360stupňový mód, kdy autíčko samo krouží poměrně vysokou rychlostí dokola. Vše ovládáte pomocí aplikace, ve které řídíte jak plyn, tak zatáčení a můžete jak jsem již zmínil aktivovat například světla, turbo nebo speciální režim pro jízdu dokola. V rámci aplikace sloužící pro ovládání vozu nechybí dokonce ani legendární Manettino. Tím máte možnost přepnout mezi různými způsoby ovládání, přičemž máte k dispozici hned čtyři možnosti včetně ovládání pomocí akcelometru v telefonu. Pokud by se vám stalo, že po nějakém nárazu dojde k rozhození geometrie a reakce na ovládání bude jiná, než má být, má každý model na spodní straně kromě zapínacího tlačítka a skrytého nabíjecího portu také nastavení geometrie, pomocí kterého dáte vše do pořádku za pár vteřin.