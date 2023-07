Apple pracuje na revolučním krytu pro iPhony a iPady!

Zatímco iPhony a iPady prošly od svého zrodu celou řadou změn, o obalech a pouzdrech na ně se to říci tak úplně nedá. Ostatně, třeba právě klasický Apple kryt na iPhone vypadá prakticky stejně (samozřejmě s přihlédnutím na přizpůsobení tvaru telefonu) od řady 5. Zdá se však, že se v dílnách Applu pracuje na něčem, co by do příslušenství Applu mohlo konečně vnést svěží vítr.

Apple si před pár dny patentoval velmi zajímavý koncept produkt nesoucí název „periferní pouzdro pro počítačová zařízení“. Ve své podstatě se však nejedná o pouzdro jako takové, nýbrž o jakýsi ochranný rámeček obepínající rámeček zařízení, který by měl absorbovat veškeré nárazy a tak podobně. Kromě ochranné funkce má však nabídnout i řadu dalších vychytávek v čele s možností jeho využití coby stojánku. Rámeček by se totiž k zařízení upevňoval napevno jen v jednom bodě, což by uživatelům umožňovalo s ním různě pohybovat a nastavovat si jej tedy třeba jako stojánek. Z popisu patentu a přiložených nákresů je navíc jasné, že by Apple rád prostor v rámečku využil třeba i k implementaci přídavné baterie, fotoaparátu, tlačítek či obecně dalších technologií, které se již do těla iPhonu či iPadu nevejdou. Ve své podstatě by se tedy jednalo o multifunkční ochranné příslušenství, které by mohlo posunout využívání iPhonů a iPadů na nový level. Jedním dechem je ale bohužel třeba dodat, že není vůbec jisté, že se realizace někdy dočkáme. Spousty patentů Applu totiž nakonec skončí na propadlišti dějin.