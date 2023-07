Pozor na emoji, v této zemi již mohou být právně závazné

Brzy se možná dočkáme situací, kdy bude zapotřebí dát si pozor na to, jak používáme emoji. Kanadský soudce rozhodl, že když někomu pošlete ve zprávě symbol „palec nahoru“, můžete tak uzavřít potenciálně právně závaznou smlouvu. Královská soudní stolice pro Saskatchewan vydala 8. června souhrnný rozsudek, jehož vážné důsledky by mohli pocítit mnozí uživatelé služeb pro zasílání zpráv. Ačkoli dnes emoji často nemusí být považovány za seriózní komunikaci, odpovědi mohou být chápány jako souhlas s podmínkami smlouvy.

V soudním sporu mezi společnostmi South West Terminal a Achter Land & Cattle, jak uvádí Guardian, zaslal nákupčí obilí první z jmenovaných firem v březnu 2021 klientům hromadnou textovou zprávu, že společnost je ochotna koupit 86 tun lnu za 17 kanadských dolarů za bušl. Farmář Chris Achter s nákupčím o této žádosti hovořil telefonicky. Nákupčí pak v listopadu téhož roku zaslal Achterovi obrázek smlouvy o dodávce a ve zprávě farmáře požádal: „prosím potvrďte smlouvu o dodávce lnu“.

Achter odpověděl emoji se vztyčeným palcem. A právě v tom spočívá zmatek. Farmář v žalobě tvrdil, že symbol měl znamenat potvrzení o obdržení zprávy, zatímco kupující se domníval, že jde o jeho souhlas se smlouvou. „Odmítám, že jím byl symbol emoji palce nahoru přijat jako digitální podpis neúplné smlouvy,“ řekl Achter soudu. „Neměl jsem čas si smlouvu o lnu prohlédnout a chtěl jsem pouze uvést, že jsem jeho textovou zprávu obdržel.“ Společnost South West Terminal však namítla, že již v minulosti došlo k případům, kdy byly smlouvy zpracovány a odsouhlaseny pomocí emoji. Zemědělec nakonec s ohledem na zmatky spojené s tímto obchodem dodávku společnosti South West neuskutečnil.

Soudce Timothy Keene v rozsudku zmiňuje, že neshody ohledně významu emoji vedly k „dalekosáhlému hledání ekvivalentu Rosettské desky v případech z Izraele, státu New York, některých soudů v Kanadě a dalších s cílem odhalit, co emoji znamená“. Nakonec soud rozhodl, že emoji se vztyčeným palcem je sice „netradičním prostředkem k podepsání“ dokumentu, nicméně se za daných okolností jednalo o platný způsob.

Ačkoli tato záležitost dává jednomu emoji právně definovatelný význam přinejmenším u jednoho kanadského soudu, soudce se nedomnívá, že by „otevřela stavidla“ pro další emoji, které by byly vykládány takovýmto způsobem. Zároveň však uvedl, že soud se nemůže a ani by se neměl pokoušet zastavit příliv technologií a běžného používání emoji. Vzhledem k rozhodnutí soudce Keenea bylo společnosti Achter Land & Cattle nařízeno zaplatit South West Terminal 82 000 kanadských dolarů, tedy 1 343 347 Kč za nesplnění smlouvy.