První iPady Pro s OLED dorazí příští rok, MacBook Pro se však opozdí

Není žádným tajemstvím, že Apple již řadu měsíců pracuje na nové generaci iPadů Pro a MacBooků Pro osazené OLED displeji, které těmto zařízením nabídnou podstatně lepší zobrazovací schopnosti oproti nyní používaným panelům. A jak se zdá, první OLED vlaštovky dorazí již v příštím roce.

Takto jsme si v minulosti představovali iPad budoucnosti iPad X concept FB iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 iPad X concept 10 iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

S informacemi o blížícím se představení přišly před pár hodinami zdroje analytiků ze společnosti Omdia, které se v minulosti ukázaly již několikrát jako velmi spolehlivé. Ty tvrdí konkrétně to, že rok 2024 přinese 11“ a 12,9“ iPady Pro osazené OLED displeji, které nahradí nynější Liquid Retiny a Liquid Retiny XDR. OLEDy tabletům přinesou jak kvalitnější podání černé a potažmo i ostatních barev, tak i vyšší jas, lepší kontrast a zřejmě i delší výdrž baterie díky nižší energetické spotřebě. Bohužel, iPady Pro se zároveň stanou minimálně na další dva roky posledními Apple produkty upgradovanými právě na OLEDy. S jejich nasazením se totiž sice počítá i u výše zmíněných MacBooků Pro, avšak jejich příchod měl Apple kvůli technickým komplikacím posunout až na rok 2026. Pokud jste si tedy na tyto stroje brousily zuby, ještě nějakou chvíli si na ně počkáte, tedy alespoň podle analytiků z Omdia. Jiné zdroje totiž naopak tvrdí, že má Apple OLED displej připravený i pro MacBooky Air a nasadí jej do nich již v příštím roce. Upřímně řečeno, jednalo by se z jeho strany o zvláštní rozhodnutí, jelikož řada Air rozhodně není jeho výkladní skříní technologií, ale co není, může být. Ostatně, uvidíme.