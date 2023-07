Nad jednou z největších novinek iPhonů 16 Pro (Max) se již nyní stahují mračna

Přestože se v současnosti zraky valné většiny jablíčkářů upírají směrem k blížícímu se příchodu iPhonů 15 (Pro) letos na podzim, čím dál častěji se objevují i informace o jejich nástupcích ve formě iPhonů 16 (Pro). Pravdou sice je, že o nich zatím víme jen velmi málo, nicméně i z toho mála si lze již udělat určitý obrázek o tom, co novinky přinesou – nebo spíš nepřinesou. Právě s druhým typem informací nyní přispěchal spolehlivý analytik Jeff Pu z Haitong International Securities, který v minulosti mnohokrát „pálil“ ostrými.

Puovi se podařilo dle jeho slov zjistit konkrétně to, že Apple velmi pravděpodobně odpískal již nyní nasazení haptických tlačítek pro změnu hlasitostu a režimu zvuku u řady 16 Pro. Tento upgrade měl přitom v plánu již pro letošní iPhony 15 Pro, avšak kvůli technickým problémům jej odpískal s vizí, že se mu je podaří do příštího roku vyřešit. To se ale dle všeho nepovedlo, nebo minimálně není s řešením Apple spokojen natolik, aby dal jeho realizaci zelenou. A jelikož se nyní chce dle všeho zaměřit již na řešení jiných prvků telefonu, měl uložit nasazení haptických tlačítek k ledu s tím, že nejbližší možná příležitost pro jejich použití bude za dva roky u iPhonů 17 Pro. V té době by totiž již mohly být technologie na takové úrovni, která by vizím Applu odpovídala na 100 %. Pokud vás tedy nynější forma tlačítek pro regulaci hlasitosti nudí, budete jí muset ještě nějakou chvíli tolerovat – tedy alespoň podle zdrojů Pua