Apple začal testovat největší iMac ve své historii!

Zdá se, že 27“ úhlopříčka dosavadních iMaců bude v budoucnu překonána. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž začal Apple interně testovat několik nových verzí iMaců, které by rád koncem roku 2024 či začátkem roku 2025 dostal na pulty obchodů coby novou generaci svých all-in-one strojů. A jedním z nich je obří 32“ model.

Že Apple pracuje na větší verzi iMacu není žádným tajemstvím již řadu měsíců, nicméně doposud jsme příliš netušili, o jak velké úhlopříčce většina zdrojů vlastně hovoří. To však nyní konečně rozsekly zdroje Marka Gurmana, dle kterých je 32“ iMac zatím v počátečním stádiu testování, které bude trvat dlouhé měsíce, v průběhu kterých bude Apple pracovat na odstraňování nejbolavějších chyb. Jednat by se mělo konkrétně o high-endový model, který zaujme v portfoliu Applu pozici iMacu Pro či obecně profesionálního stroje na úrovni Macu Pro, Macu Studio či MacBooků Pro, po kterém budou sahat profesionální uživatelů lačnící po tom nejlepším, co je Apple ve všech směrech schopen udělat. V tomto směru je tedy rozhodně na co se těšit. Bohužel, vydání na konci roku 2024 či začátku roku 2025 vyloženě dobrou zprávou není, byť je už nyní jasné, že stroj bude stát vzhledem ke svému zaměření rozhodně za to.