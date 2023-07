Recenze autonabíječky Swissten: Malý, ale velmi šikovný pomocník

V autě se hodí mít autoadaptér. Zvláště, pokud máte nějaký starší model. S autoadaptérem, který má například slušný výkon, dokážete nabíjet celou řadu produktů. Velmi zajímavé autoadaptéry má ve svém portfoliu také značka Swissten. Pojďme se na jeden z nich podívat.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve samozřejmě k obsahu balení. Jelikož jde o malý produkt, čekejte malou krabičku. Dočtete se ale na ní vše, co potřebujete o produktu vědět. Na nic tedy nečekejme a mrkněme ihned na to, co tento malý šikula nabízí po stránce technických specifikací. Jde o adaptér do zapalovače se čtveřicí výstupů. Je zde CL (cigarette lighter) výstup s výkonem 108 až 216 W. Bez problémů tedy připojíte například autolednici. Výstup CL je 12 V–24 V DC 9 A. Dále zde naleznete USB-C s podporou Power Delivery a maximálním výkonem až 30 W. Například iPhone z 0 na 50 % nabijete za 30 minut. Obstojnou rychlostí zde pochopitelně nabijete také iPad. Poté dvojici USB-A konektorů se společným maximálním výkonem 15,5 W. Toto příslušenství je vhodné k připojení do automobilů s napětím 12 V nebo 24 V. Autoadaptér rovněž disponuje displejem pro stav napětí baterie auta.

Design a vlastní používání

Kdo viděl autoadaptér, nebude ničím překvapen. Po stránce designu se jedná o plastovou klasiku. Nicméně i tak vás, vzhledem k tomu, co nabízí, zaujme malými rozměry. Jakmile zasunete produkt do zapalovače, bude vám z něj „trčet“ prakticky krabička o velikosti klasického adaptéru. Během jízdy jsem bez problému nabíjel iPhone, Apple Watch i bezdrátová sluchátka. Pro hlavní a nejvýkonnější CL výstup jsem bohužel využití nenašel. Pokud ale často cestujete autem a říkáte si, že byste své produkty rádi nabíjeli i v autě, je tento autoadaptér od Swisstenu skvělým a efektivním řešením za pár korun.

Resumé

Pokud hledáte autoadaptér a máte vždy po ruce více produktů na nabíjení, je tento kousek přesně pro vás. Nízká cena a všestranné použití. Jeho cena je 399 korun.

Autoadaptér zakoupíte zde