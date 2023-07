Dali jsme si kávu v Apple Visitor Center, kterou vám jinde na světě nepřipraví

Pokud zamíříte k Apple Parku, pak nejblíž, jak se k němu můžete dostat, je návštěva Apple Visitor Center. O tom, co vše v něm najdete, se dozvíte v některém z našich dalších článků, ovšem nyní nás bude zajímat, že v něm najdete také Caffé Macs. Jedná se v podstatě o „pobočku“ Caffé Macs v Apple Parku, které je určeno výhradně pro zaměstnance a speciální hosty Apple Parku. V Apple Visitor Center si může dát kávu každý a zatímco voda je tu k dispozici zcela zdarma, za kávu, ostatní nápoje a něco malého pod zub si Apple nechá samozřejmě zaplatit. Ceny jsou zde velmi podobné těm, které najdete kdekoli jinde v Cupertinu a sami se na ně můžete podívat v galerii níže.

Mají zde však něco, co nikde jinde na světě nedostanete a není to dokonce ani na klasickém jídelním lístku. Pokud totiž hezky poprosíte a usmějete se na baristu, můžete jej požádat o kávu s logem Applu a vašim jménem. Je to něco, co většina návštěvníků neví a je to v podstatě „tajná objednávka“, kterou vám však zaměstnanci rádi udělají. Musíte si o ni ale sami říct. Jedná se o cappuccino, v jehož pěně najdete logo společnosti Apple a pod ním pak vaše jméno. Pěna s logem drží tvar zhruba pět minut a musím říct, že pro fanouška Applu je jen málo co stylovější, než si dát na terase Apple Visitor Center kávu s logem Applu a se svým jménem. Ostatně, podívejte se sami, jak taková káva vypadá v následující galerii.

Kromě toho má Apple také čerstvou Nitro Cold Brew Coffee, což sice není káva, kterou nikde jinde neseženete, ovšem Apple používá speciální odrudu kávy a nutno uznat, že jejich Nitro Cold Brew chutná opravdu skvěle. Jedná se o kávu, která se luhuje za studena 24 hodin, přičemž se speciálně míchá. Výsledkem je káva, která i když neobsahuje ani mléko, ani cukr, tak chutná jako káva s mlékem a cukrem. Ostatně jak říkám, tuto záležitost lze vyzkoušet i jinde než jen u Applu a rozhodně stojí za to. Pokud tedy někdy navštívíte Apple Visitor Center, pak si nezapomeňte dát Nitro Cold Brew Coffeee a poprosit baristu o cappuccino s logem jablíčka a vašim jménem.