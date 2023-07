S Vision Pro je zle. Příští rok se jej vyrobí méně, než kolik se v ČR zaregistruje nových aut

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple rapidně snížil očekávané množství vyrobených AR/VR headsetů Vision Pro pro příští rok, když ze zhruba jednoho milionu kusů upravil odhady na necelých 400 tisíc kusů. Zdroje portálu Financial Times však pátraly dál a zjistily, že situace může být nakonec ještě mnohem horší. Někteří čínští dodavatelé Applu, kteří pro něj připravují komponenty pro headset, totiž měly Financial Times sdělit, že si u nich Apple objednal na příští rok jen 130 až 140 tisíc kusů komponentů. A jelikož mají daný komponent vyrábět exkluzivně, takto nízká objednávka by měla znamenat jediné – tedy to, že Apple počítá s takto malým počtem vyrobených headsetů příští rok.

Abyste si dokázalo i množství plánovaných headsetů pro příští rok udělat lepší obrázek, pojďme si trochu pohrát s čísly. Například v posledním čtvrtletí loňska se Applu podařilo prodat 72,3 milionů iPhonů, přičemž ve stejném období předloni dokázal prodat dokonce 85 milionů iPhonů. Ročně pak Apple prodává podle analytických společností kolem 200 milionů iPhonů, v současnosti pak už spíš víc. S vlajkovou lodí Applu však srovnávat Vision Pro samozřejmě nemůžeme, protože to zkrátka není fér. Co ale jej srovnat s Meta Quest 2? U něj sice bohužel nevíme, kolik se ho za první rok podařilo prodat, avšak v polovině loňska analytická společnost IDC přišla s tím, že od jeho uvedení v Q4 2020 do Q1 2022 prodala Meta 14,8 milionů kusů. I kdybychom zde tedy kalkulovali s tím, že první rok prodejů byl slabší a pohyboval se někde mezi 130 až 400 tisíci kusy, jak se spekuluje v souvislosti s Vision Pro, jen stěží si lze představit, že v dalším roce by se Metě podařily dohnat milionové prodeje. Ostatně, počet kusů Vision Pro, který má být pro příští rok vyroben, je natolik směšný, že nepřevyšuje ani počet nových registrovaných vozů v ČR. V roce 2022 si totiž Češi zaregistrovali 192 tisíc nových vozů, o rok dříve to pak bylo dokonce necelých 207 tisíc nových vozů.

Pokud se tedy informace z dodavatelského řetězce Applu vyplní, nepůjde celá situace zřejmě označit jinak než za průšvih. Vision Pro by se totiž stal jedním z nejnedostupnějších Apple produktů, což by jej mohlo v očích vývojářů velmi poškodit. Pro malou uživatelskou základnu se jim totiž logicky žádné velké softwarové kousky chtít připravovat nebudou. Bez zajímavého softwaru však nebude Vision Pro a ve výsledku ani jeho další generace zajímavý pro uživatele a produkt tak může skončit na propadlišti dějin. Ostatně, takto drsných kroků se Apple nebojí, což dokázal třeba před lety s první generací HomePodů. Háček je nicméně v tom, že ta se prodávala také mizerně, ale jednalo se tehdy alespoň o nižší jednotky milionů kusů. Například v Q4 2018 se jich prodalo 1,6 milionu kusů a o rok později 2,6 milionu kusů. Oproti těmto prodejům se tedy jeví potenciálních 130 tisíc prodaných kusů jako špatný vtip. Nicméně zatím nepředbíhejme.