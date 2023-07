Hraní her na Vision Pro bude zřejmě peklo. Může za to kontroverzní rozhodnutí Applu

Když Apple na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC světu představil svůj první AR/VR headset Vision Pro, nejednoho uživatele tímto produktem velmi zaujal. Faktem je však to, že o produktu stále nevíme celou řadu informací, které by nám jej pomohly lépe poznat a pochopit. K dispozici nejsou například ani informace o hraní her, respektive pak jejich ovládání a to i přesto, že jsou AR/VR headsety obecně hojně k této činnosti využívány. Bohužel u Vision Pro podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu hrozí, že pro hraní her vhodný absolutně nebude.

Obecně platí, že pro ovládání her u AR/VR headsetu jsou využívány nejrůznější typy ovladačů snímajících pohyb uživatelů. Háček je však v tom, že Vision Pro má ovládání kompletně založené na snímání očí a rukou, což se jeví jako problém kvůli tomu tomu, že toto řešení klasické fyzické herní ovladače pro headsety zkrátka nenahradí. Paradoxní je přitom to, že si omezení svého stylu ovládání Vision Pro měl Apple při vývoji uvědomovat a kvůli tomu jednak pracoval na prototypech vlastních fyzických ovladačů, ale taktéž zkoušel funkčnost headsetu s již existujícími ovladači od HTC a tak podobně. Přestože se ovladatelnost Vision Pro v kombinaci s fyzickými ovladači zlepšila, tedy minimálně z hlediska citlivosti a rozšíření možností, nakonec se Apple rozhodl k maximální „čistotě“ ovládání a jakoukoliv podporu fyzických ovladačů odpískal. Feedback ze strany vývojářů i řady zaměstnanců Applu měl být sice velmi negativní, ani to však jeho názor nezměnilo. Je proto otázkou, zda si na Vision Pro minimálně v první generaci, kvalitně zahrajeme či nikoliv.