Nové externí Apple displeje pro Macy se blíží. Minimálně jeden dorazí s unikátní funkcí

Nabídka externích displejů z dílny Applu se podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu v dohledné době jednak rozroste a jednak dočká aktualizace. Jeho zdroje pocházející zřejmě přímo z řad Applu totiž nyní přišly s pár zajímavými zprávami, které vývoj těchto produktů solidně poodhalují. A že je se na co těšit.

Zdroje Gurmana v první řadě potvrdily, že v Applu již probíhá intenzivní vývoj nových generací Pro Display XDR a Studio Displaye, kterými budou nahrazeny nynější generace těchto produktů. Ty mají sice i v současnosti co nabídnout, nicméně technologicky pomalu ale jistě stárnou, takže se jim aktualizace v následujících letech nevyhne. Daleko zajímavější jsou však zprávy o vývoji zbrusu nového chytrého displeje pro Macy, který by měl sice být dle všeho vstupním zařízením do tohoto světa, avšak s velmi zajímavými funkcemi. Prim by u něj totiž nehrála kvalita zobrazení, byť by i tak měla být na velmi vysoké úrovni, ale spíš jeho přidané funkce. Apple počítá například s tím, že jakmile by displej nebyl aktivně využíván a přepnul by se tedy do režimu nízké spotřeby, na obrazovce by se spustila obdoba StandBy režimu z iOS 17 a uživatel by tak viděl přednastavené informace, které by mu mohly usnadnit každodenní život. Jednalo by se například o zobrazení hodin, data, kalendáře, poznámek, připomínek, počasí a tak podobně.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 11 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 19 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Vstoupit do galerie

Jelikož by byl StandBy režim v displeji založen na tom, který Apple představil pro iOS 17, není žádným překvapením, že by se o jeho provoz staral čip z iPhonu, který by byl v displeji implementován. To si ostatně Apple vyzkoušel už u Studio Displaye, kde čip A13 z iPhonu pomáhá s Center Stage či prostorovým zvukem. Jeho potenciál je však daleko větší, což si Apple uvědomuje a dle všeho chce i využít. Dřív než v příštím roce však novinka podle slov Gurmanových zdrojů nedorazí.