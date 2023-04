Kuo: Nový externí displej s ProMotion je stále v plánu, čekat na něj budeme ale dlouho

Je tomu sice jen pár hodin, co se na světlo světa dostaly informace o zrušení 27“ microLED externího displeje s ProMotion, a už tu máme další nálož nových zpráv o tomto produktu. Zatímco první informace zveřejněné analytikem Rossem Youngem hovoří o zrušení vývoje, nynější zprávy zveřejněné pro změnu analytikem Ming-Chi Kuem se točí kolem toho, že displej je přeci jen v plánu i nadále. Je tu však jeden nepříjemný háček – čekací doba na něj má být více než dlouhá.

Kuovy zdroje do jisté míry potvrdily Youngovy informace o zmražení vývoje displeje, který měl v nabídce Applu zaujmout místo mezi Studio Displayem a Pro Displayem XDR. Namísto úplného zrušení však hovoří o tom, že s ním má Apple v plánu „jen“ přečkat nynější ekonomicky nelehké období, které by velmi pravděpodobně příliš nepřálo prodejům, a produkt představí později. Do hromadné výroby by jej prý rád dostal nicméně až na konci příštího roku, popřípadě na začátku roku 2025, takže nás reálně dělí od jeho představení možná i více než dva roky. Přesně z tohoto důvodu se tak nabízí otázka, nakolik bude displej představený za takto dlouhou dobu odpovídat tomu, který Apple vyvíjel pro nynějšek, jelikož je jasné, že technologicky bude svět zase o kus dál. Pozitivem je však minimálně to, že se s externími displeji v nabídce Applu stále počítá.