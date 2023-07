Recenze magnetického nabíjecího stojánku Swissten: Skvělý parťák na váš noční stolek

Budoucnost je s nejvyšší pravděpodobností bezdrátová. V tomto duchu přišel Apple s technologií MagSafe u iPhonů 12, která dokáže iPhony nabít bezdrátovou cestou výkonem až 15 W. Ostatní iPhony podporující bezdrátové nabíjení (iPhone 8 a novější), si standardem Qi vezmou bezdrátově pouze 7,5 W. IPhony, ostatně jako drtivou většinu jiných smartphonů, je třeba přes noc nabít. A když už je to třeba, proč nemít na nočním stolku pohlednou a kompaktní nabíječku podporující MagSafe? Jednu takovou má v nabídce společnost Swissten. Pojďme se na ni podívat.

Obsah balení

Nejdříve se jako obvykle pojďme podívat na obsah balení. Jak tvrdím výše, jde o velmi kompaktní příslušenství. Krabička je tedy velmi malá a již tradičně má bíločervený design, což je pro Swissten jakási „klasika“. Z obalu vyčtete samé podstatné věci. Například deklarovaný nabíjecí výkon až 15W a dodávaný 1,5 metru dlouhý USB-A/USB-C kabel, což obzvláště potěší.

Technické specifikace

Nyní se pojďme v krátkosti podívat, co MagSafe nabíječka od Swisstenu nabízí po technické stránce. Jak se již dvakrát zmiňuji výše, jde skutečně o malou nabíječku v podstatě do kapsy. Její rozměry jsou 128 x 70 x 8,5 mm, hmotnost činí jen 123 gramů. Nabíječka dokáže nabíjet o výkonu 5W, 7,5W, 10W a 15W. Záleží tedy také na tom, jaký adaptér vlastníte. Pokud chcete z této MagSafe nabíječky vyždímat maximum, mohu doporučit tento adaptér. Adaptér podporuje taktéž standard Qi. Pokud jej tedy složíte, nabijete i iPhone, který MagSafe nedisponuje. Samozřejmě ale „pouze“ výkonem 7,5W.

Design a vlastní používání

Jednou z předností tohoto produktu je dle mého názoru design, který se dá shrnout slovem „minimalismus“. Konstrukce je velmi tenká a produkt je vyhotoven z hliníku. Jde o rozkládací produkt, přičemž pant je opravdu velmi pevný a musíte skutečně „zabrat“, abyste jej složili/rozložili. V praxi to ale neznamená nic jiného, než že se skutečně nemusíte bát na tuto malou nabíječku položit ani iPhony ve verzi Max. Na spodní straně taktéž naleznete protiskluzové body. Na zadní straně pak USB-C konektor. Z používání tohoto adaptéru jsem měl obzvláště radost.

Není to sice produkt, který by nabízel něco navíc, ale svůj účel plní na jedničku. Jelikož s nabíjením příliš nespěchám, zapojil jsem adaptér v práci do Macu mini. Ačkoli nabíjení trvá trochu déle, iPhone se časem nabije. MagSafe adaptér navíc slouží perfektně i jako stojan. Spolehlivě tak vidíte příchozí notifikace/hovory. Malým neduhem všech podobných MagSafe nabíječek je zpravidla nutnost sundat kryt. Nicméně i na toto Swissten myslí a ve svém portfoliu má i čiré kryty podporující MagSafe.

Resumé

Máte iPhone 12 a novější a začínají vám kabely lézt krkem? Zkuste to s touto MagSafe nabíječkou. Skvělý design, zpracování i líbivá cena, která je pouze 749 korun.

MagSafe nabíječku Swissten zakoupíte zde