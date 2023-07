Recenze powerbanky Wodasport: 20 000 mAh se solárem v kapse do nepohody 

Je zde léto, je zde čas dovolených, koupaček, výletů i cyklistických výšlapů. Pokud dáváte přednost válení se u bazénu s plným servisem, je vám tahle powerbanka k ničemu. Pokud ale víte, že vás čeká náročný víkend, vysokohorská túra, kempování a trempování, nenajdete lepší řešení. Powerbanka Wodasport vám nabídne 20 tisíc mAh a k tomu mnoho přidaných funkcí. A rozhodně to nejsou plané řeči.

Když se na powerbanku Wodasport i jen zběžně podíváte, je vám ihned jasné, že zde nejde o žádné šidítko, které nabije váš iPhone sotva jednou, že nejde o designové zařízení, které má korespondovat se vzhledem vašeho smartphonu a že není určena do kabelky na městský večírek. Je pro ty nejdrsnější uživatele, které se nebojí trochu té divočiny, a to doslova.

Fotogalerie Powerbanka Wodasport 1 Powerbanka Wodasport 2 Powerbanka Wodasport 3 Powerbanka Wodasport 4 Powerbanka Wodasport 5 Vstoupit do galerie

Kapacita se solárem prakticky neomezená

20 000 mAh je fakt hodně. Vzhledem k tomu, že iPhone 14 Pro Max má největší baterii ze smartphonů Applu o velikosti 4 323 mAh, zvládne jej nabíječka dobít 4x. Je zde nutné počítat s nějakými těmi ztrátami, protože přímá úměra u externích baterií opravdu nefunguje. Jenže tento údaj je zkreslený i tím, že powerbanka má solární nabíjení. Jednoduše to znamená, že pokud jí dáte dostatek přímého slunečního svitu, bude vaše zařízení dobíjet pořád a pořád a pořád.

Fotogalerie #2 Powerbanka Wodasport 6 Powerbanka Wodasport 7 Powerbanka Wodasport 11 Powerbanka Wodasport 10 Powerbanka Wodasport 12 Vstoupit do galerie

U vstupů má baterie 5 diod, které značí kapacitu nabití baterie. Pokud zde svítí jedna červeně, indikuje to rychlé nabíjení, které je až 20W, protože je zde přítomna technologie Quick Charge 3.1 PD (díky tomu lze nabíjet i notebooky s USB-C vstupem). Pokud je solární nabíjení aktivní (tedy že je powerbanka nabíjena sluncem), zeleně vám zde svítí LED s ikonou slunce. Je však třeba poznamenat, že solár nenabíjí celou kapacitu baterie, ale má vyhrazený 340mAh prostor. Hodí se tedy spíše pro oživení a případně udržování.

Z druhé strany pak najdete plochu pro bezdrátové nabíjení. Samozřejmě to není to, kvůli čemu si powerbanku koupíte, jenže má to své opodstatnění – nemusíte s sebou nosit kabely. Ten k iPhonu si pravděpodobně vezmete, ale zde nabijete i třeba sluchátka, a to zároveň s iPhonem. Konektorů je pak opravdu požehnaně, a to s ohledem na všechny standardně používané. Konkrétně jde o jedno USB-C, tři USB-A a dokonce i microUSB.

Fotogalerie #3 Powerbanka Wodasport 18 Powerbanka Wodasport 19 Powerbanka Wodasport 20 Vstoupit do galerie

K aktivaci bezdrátového nabíjení je nutné stisknout tlačítko na boku. Poté je vám signalizováno, jakou rychlostí nabíjení probíhá. Červená podlouhlá dioda značí až 10 W, modrá pak 5 W. Pokud obě blikají, je mezi powerbankou a nabíjeným zařízením cizí objekt, přes který se nabíjení neprotlačí, tedy typicky kryty. Mimochodem u iPhonu 13 Pro Max svítila dioda červená, tedy ta značící až 10W nabíjení. Na displeji se vám ukáže i MagSafe animace, i když o MagSafe nabíjení samozřejmě nejde. Magnety také nabíječka žádné neobsahuje. Plocha je ale pogumovaná, takže by vám z ní iPhone neměl spadnout.

LED nejen do počtu

Na opačné straně od USB-A konektorů najdete svítilnu, tedy konkrétně dvě LEDky o 260 lumenech. Při plném nabití powerbanky vám ta poskytne na 20 hodin plného svícení nebo 40 hodin ambientního svícení. Je zde i funkce SOS nebo funkce záblesků. Svítilnu zapnete dlouhým podržením stejného tlačítka, které jen po stisku aktivuje bezdrátové nabíjení. Pak už každým stiskem měníte režimy, dlouhým podržením se svícení vypne. Pokud nemůžete najít čelovku, ideální řešení.

Fotogalerie #4 Powerbanka Wodasport 8 Powerbanka Wodasport 9 Powerbanka Wodasport 13 Powerbanka Wodasport 14 Powerbanka Wodasport 15 Powerbanka Wodasport 16 Powerbanka Wodasport 17 Vstoupit do galerie

V balení je přítomen nejen USB-A na USB-C nabíjecí kabel, kdy s ním powerbanku do plna dobijete za nějakých skutečně dlouhých 6 hodin při použití alespoň 20W adaptéru, ale i popruh. Ten provlíknete okem powerbanky a můžete ji tak uchytit za opasek nebo batoh. Praktické to ale moc není, a to vzhledem k rozměrům a váze zařízení, od kterého asi úplně nechcete, aby se vám jen tak někde plácalo.

Je velká, je těžká, je voděodolná

Powerbanka Wodasport má rozměry 177,5 x 94,7 x 31 mm, kdy váží vysokých 530 g. U náročné túry si tak vyberete, jestli ponese tento záložní zdroj energie, nebo raději půl litru vody. Pokud vyrážíte na jeden den a máte za sebou nějaké zázemí, stejně ji necháte v autě nebo stanu. Pokud ale vyrážíte na delší aktivitu, víte, že v ní máte maximální možný suport, se kterým vydržíte i několik dní bez nutnosti hledání elektrického zdroje. Sice zmiňujeme, že nabije i notebook, ale většina asi spíše ocení, že v pohodě nabije i čelovky, s příslušnými kabely chytré hodinky atd. Najednou klidně 5 zařízení.

Fotogalerie #5 Powerbanka Wodasport 21 Powerbanka Wodasport 22 Powerbanka Wodasport 23 Vstoupit do galerie

Pokud ji ale na batoh nakonec připnete a přižene se bouřka, je zde odolnost proti pádu, proti prachu a proti vodě podle IP67 (vydrží pád z výšky 1,2 m a 30 minut v hloubce 0,5 m). Vděčí za to pogumovaným bokům i záslepkám konektorů. Ano, není nijak krásná, ale to je vám fakt úplně jedno. Oranžová barva je pak super, protože ji snadno najdete, ať ji máte kdekoli. Kdybych do toho mohl co mluvit, ideální by byla přímo reflexní žlutá, ale to už by byla pro výrobce asi moc velká divočina. Samozřejmě je zde i rovnou 10 ochranných funkcí pro 100% bezpečnost nabíjení (splňuje mezinárodní normy IPC-600). Co jsme logicky nemohli otestovat je počet cyklů. Výrobce udává, že jich baterie zvládne minimálně 700, takže s ní určitě chvíli vydržíte.

Skutečně hodně muziky za ideální peníze

Preference na powerbanku má mnoho z nás jiných. MagSafe powerbanky jsou sice módní, ale prakticky k ničemu, když si vezmete, jak zbytečně zařízení zahřívají a jak malé mají kapacity (iPhony s přídomkem Max obvykle nabijí jen něco přes 60 %). Při bezdrátu samozřejmě dochází k zahřívání a zbytečným ztrátám i zde, protože to je fyzika, ale právě na sluchátka je to ok. Na telefon jsem to nepoužíval vzhledem k tomu, že to do jisté míry jde proti logice, mít co největší dostupnou kapacitu a zbytečně s ní neplýtvat.

Osobně mám jasno, protože jsem právě sehnal parťáka do nepohody na letní aktivity, který se mnou bude cestovat dlouhá léta a který mi vlastně nahradí více powerbanek s menšími kapacitami. Navíc nemá Wodasport SolarDozer WF33W, Outdoor Adventure 20000 mA/h Solární Powerbanka, Super Fast QC 3 PD 20W, bezdrátové nabíjení, IP67 (jak zní celé označení) nijak přestřelenou cenovku, protože ta se pohybuje kolem 2 200 Kč.

Podrobný popis a technické parametry powerbanky naleznete zde. Powerbanky Wodasport jsou k dostání u vybraných prodejců T.S.Bohemia, COMFOR, Digimax a na e-shopu výrobce www.wodasign.net.