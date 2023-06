Na prodej je vůbec nejvzácnější iPhone všech dob! Jeho cena je astronomická

iPhony jsou drahé – a to jak ty nové, tak i staré. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat aukce vůbec nejvzácnější konfigurace iPhonu, která je v současnosti k dispozici. Řeč je konkrétně o iPhonu 2G s miniaturním 4GB úložištěm, který je zabalen v originálním balení včetně folie. Že jste o této konfiguraci ještě nikdy neslyšeli? Právě to potvrzuje do jisté míry její vzácnost.

Moc lidí to neví, ale když Apple představil v roce 2007 první iPhone, původně jej prodával se 4GB a 8GB úložištěm. Jelikož však byly 4GB už na tehdejší dobu velmi málo, daleko větší poptávka byla po 8GB a potažmo i větším úložišti. Tuto poptávku se Apple krátce po spuštění prodejů iPhonů 2G rozhodl uspokojit, když do nabídky zařadil ještě 16GB model, avšak na úkor právě 4GB. Z toho se tak stala naprostá rarita, jelikož byl prodáván jako vlastně jediný iPhone v historii Applu pouhých pár měsíců, což by mělo nyní extrémním způsobem vyšponovat i jeho cenu v aukci.

Fotogalerie iPhone 14 Pro vs iPhone 2g iPhone 2G FB Vikings: Valhalla. (L to R) Kayode Akinyemi as Kaysan, Ailbhe Cowley as Brigtoc, Taylor James as Batu, Leo Suter as Harald Sigurdsson, Eleanor McLynn as Dorn, Tolga Safer as Kurya, Siobhán Callaghan as Cadlin in episode 206 of Vikings: Valhalla. Cr. Courtesy of Netflix © 2022 iPhone 2g iphone 2g iPhone 2G - FB iphone 2G Vstoupit do galerie

„Na základě našich nedávných rekordních prodejů iPhonů 2G a zároveň skutečnosti, že 4GB model je odhadem zhruba 20x vzácnější než 8GB verze, které jsme v minulosti prodávali, očekáváme, že se tento telefon prodá za rekordní sumu,“ nechal se slyšet jeden z pořadatelů aukce. A jaká že by měla tato cena být? Podle většiny odhadců kolem 100 000 dolarů, tedy asi 2 160 000 Kč. Slušná sumička, co říkáte? Zda se předpoklady naplní či nikoliv nicméně uvidíme až po 16. červenci, kdy aukce končí.