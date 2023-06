Bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive vytvořil další pečeť pro krále Karla III.

Není tomu tak dlouho, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že britský královský dvůr oslovil bývalého šéfdesignéra Applu Jonyho Iva s prostou ohledně vytvoření královského znaku pro účely korunovace. A jelikož se zřejmě Jonyho práce velmi líbila, spojil s ním nyní královský dvůr opět síly.

Je tomu jen pár hodin, co britský král Karel III. odhalil v Buckinghamském paláci pečeť pro svůj projekt Astra Carla, kterou vytvořil právě Jony Ive a jeho tým z firmy LoveFrom. Cílem projektu Astra Carla je velmi zjednodušeně řečeno vytvořit pravidla nebo chcete-li rámec, podle kterého se budou soukromé i státní vesmírné agentury chovat ve vesmíru kvůli jeho maximální udržitelnosti pro budoucnost. Kromě udržitelnosti je pak cílem projektu samozřejmě i mír a spolupráce na vesmírných projektech, nikoliv skoro až nepřátelská soutěživost, která může být ve výsledku spíše na škodu lidstvu než k jeho prospěchu.

„Vždy jsem měl pocit, že vesmír je svým způsobem přirovnatelný k oceánům na Zemi. I u těch si myslíme, že jsou tak extrémně rozsáhlé, že díky tomu vlastně ani nemusíme příliš přemýšlet nad tím, co s nimi a v nich děláme. Pravda je ale opačná a my musíme bezprostředně tento prostor kolem naší vzácné planety vnímat jako součást jejího prostředí. A že máme povinnost jej chránit tak, jako máme povinnost chránit oceány,“ nechal se slyšet král Karel III. Tak co, jak se vám pečeť z dílny Jonyho Iva líbí?