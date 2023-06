Apple čelí žalobě kvůli Timu Cookovi. Měl podvést investory

Jak vás na našem magazínu informujeme, Apple je poměrně často u soudu. Nejvíce žalob se pochopitelně týká údajného porušení patentů. V těchto sporech zpravidla platí, že Apple usedá na lavici žalovaného. Málokdy se skutečně stane, že by Apple brojil proti někomu ohledně svých patentů (a že jich má). Občas je Apple žalován také pro náhradu škody ohledně nějakého produktu. A nutno říct, že párkrát byl Apple nucen sáhnout do kapsy a žalobcům zaplatit. Mnohdy ale dojde v obdobných situacích k mimosoudnímu vyrovnání. Že by ale Apple spáchal podvod na investorech?

Těžko se tomu věří, nicméně přesně výše zmíněné tvrdí hromadná žaloba. V ní konkrétně stojí, že se podvodu na investorech dopustil Tim Cook. Žaloba napadá prohlášení generálního ředitele, které učinil během čtvrtletních finančních výsledků v roce 2018. Cook tehdy investorům jmenoval řadu trhů, kde byl prodej iPhonů negativně ovlivňován různými ekonomickými faktory. Do vyjmenování těchto trhů ale Apple nezahrnul Čínu. Na začátku roku 2019 ovšem Apple svou prognózu změnil a řekl, že prodeje v Číně jsou daleko nižší, než se očekávalo. Na základě tohoto oznámení se Apple za den propadl o 74 miliard dolarů. Žalobci si tedy myslí, že se Apple na konci roku 2018 dopustil podvodu, neboť musel už tehdy tušit, že prodeje v Číně zkrátka dobré nejsou.