Bezdrátový CarPlay se stane u vozů Hyundai již brzy konečně standardem

Přestože tu s námi automobilový infotainment CarPlay je již řadu let a díky tomu se tak stává již pomalu standardem, některé automobilky jej bohužel svým zákazníkům dopřávají i v dnešní době jen v kabelové verzi. Případem samotným pro sebe je pak v tomto směru Hyundai, který nabízí CarPlay podle toho, v jaké výbavě je vůz, ve kterém tato vychytávka běží. Nebavím se však o tom, že v určitých autech CarPlay je a v určitých zase nikoliv, ale o tom, že některé modely Hyundai disponují CarPlay bezdrátovým a jiné zase kabelovým. Na tom by sice možná ještě stále nebylo nic až tak špatného, kdyby ovšem Hyundai nedával leckdy kabelový CarPlay do vyšších a vybavenějších řad, zatímco bezdrátový CarPlay nabízel v levnějších a výbavou horších vozech.

Hyundai má v současnosti poměrně zvláštní „CarPlayové“ pravidlo, které říká, že vozy, které jsou vybaveny satelitní navigací, musí mít CarPlay kabelový, zatímco vozy, které touto věcí nedisponují, mají CarPlay bezdrátový. Jelikož jsou však vozy se satelitní navigací logicky vybavenější, nastává zde paradox právě ve formě starší technologie připojení telefonu. A nejen zde. Ještě bizarnější je totiž situace u hůře vybavených vozů bez satelitní navigace, které leckdy disponují jen velmi malými displeji, protože u nich výrobce zkrátka nepočítal s tím, že budou aktivně využívány. I přesto na ně však umožní CarPlay spustit a to de facto automaticky po vstupu do auta – tedy daleko jednodušší cestou než kdyby bylo třeba připojit telefon kabelem. To se má ale nyní konečně změnit. Zdroje portálu Chasing Cars má totiž v plánu od modelu Kona EV 2. generace a dalších vozů chystaných pro rok 2024 nasazovat do svých aut už jen bezdrátový CarPlay bez ohledu na to, zda disponují či nedisponují satelitní navigací. Skoro by se tak až chtělo říci: vítej v moderní době, Hyundai!