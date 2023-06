Apple Pay se dočká v budoucnu citelného vylepšení

Plánovaná vylepšení specifikací standardu NFC pravděpodobně povedou ke zlepšení dosahu i rychlosti Apple Pay a další navrhovaná změna umožní, aby se aplikace Peněženka stala chytřejší, protože standard začne podporovat více akcí zároveň.

Bezkontaktní platební karty i Apple Pay využívají technologii známou jako NFC. Jde o bezdrátovou komunikaci umožňující zabezpečenou výměnu dat na blízkou vzdálenost. Jak blízkou? V současné době je standard NFC definován jako 5 mm, přestože často funguje i na větší vzdálenost. Engadget však uvádí, že The NFC Forum, které tyto standardy spravuje, má v plánu zvýšit garantovaný dosah na čtyř až šestinásobek.

Ačkoli to možná nezní jako příliš velká změna, zvýšení dosahu by vedlo k větší spolehlivosti i rychlosti při bezkontaktních nákupech a platbách přes Apple Pay, neboť jde ruku v ruce

se vzdáleností, na kterou je nutné přiblížit NFC čip iPhonu nebo Apple Watch, aby platba proběhla v pořádku na poprvé. Možná jste se s tím setkali, zvláště při placení pomocí jablečných hodinek, jsou často terminály umístěny tak krkolomně, že provedení platby vyžaduje téměř akrobatické schopnosti. Zároveň by došlo dříve k započetí celého procesu, již v průběhu přibližování se k terminálu, což zkracuje dobu provedení transakce.

V současné době standard NFC podporuje pouze jednu akci, kterou je obvykle autorizace platby. Fórum však plánuje zavést funkci „víceúčelového klepnutí“, díky které by bylo možné provést spuštění několika operací najednou. Nabízí se například načtení zákaznické karty, započítání bodů nebo zahrnutí zákaznické slevy společně se zaplacením vybraného zboží. Apple Peněženka by však mohla také zajistit třeba odbavení celé rodiny u odletové brány na letišti nebo u závory na vstupenky v místě konání společenské akce.

Než se navrhované novinky dostanou do praxe, ještě si nějaký ten čas určitě počkáme. Pokud jde o standardy v technologickém průmyslu, trvá poměrně dlouho dosažení dohody a ještě déle pak jejich implementace. The NFC Forum uvádí, že již podnikla první kroky potřebné pro realizaci těchto vylepšení, ale potrvá dva až pět let, než se dočkáme jejich spuštění. Téměř jistě bude třeba, aby Apple přešel na nové čipy NFC, takže pravděpodobně prvním modelem těžícím z výhod nového standardu bude iPhone 17.