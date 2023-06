Bývalý šéf App Store kritizuje proces hodnocení aplikací, viník je podle něj jasný

Phillip Shoemaker působil až do roku 2016 ve společnosti Apple jako ředitel obchodu App Store, v rámci čehož byl zodpovědný za vedení této platformy i schvalování aplikací. Poté, co se Shoemaker s jablečnou společností rozloučil, veřejně ji kritizoval za velmi přísná pravidla App Store. V novém rozhovoru pro MobileGamer.biz tento manažer, nyní generální ředitel společnosti Identity.com, uvedl, že směrnice obchodu s aplikacemi cupertinského giganta jsou ošemetné, přičemž obvinil Phila Schillera ze zamítnutí mnoha z nich.

Podle Shoemakera byly směrnice App Store napsány doslova „velmi šedivým způsobem“, aby měl Apple dostatek manévrovacího prostoru pro rozhodování o tom, které aplikace společnost na své platformě chce. „Záměrem bylo začít tímto způsobem a časem pak pravidla upřesnit,“ řekl Shoemaker. Čas však plynul a zdálo se, že společnost Apple se o zmírnění směrnic App Store nijak nezajímá.

Kromě zmíněné netransparentnosti stran pravidel a schvalování aplikací se Shoemaker staví také proti 30% provizi App Store. Tvrdí, že v roce 2009 měla tato taxa smysl, protože Apple vytvářel novou platformu a poskytoval dosud nevídané nástroje. Ale „věci se hodně změnily“, řekl manažer v rozhovoru. „Apple by to mohl udělat“, tedy snížit provize „a stále by vydělal slušné množství peněz.“

Zajímavé je, že Shoemaker pociťuje zřejmě jakousi osobní zášť vůči Philu Schillerovi, který se proslavil jako viceprezident společnosti Apple pro marketing. Schiller, který je nyní téměř v důchodu, stále pracuje jako poradce a pomáhá vést tým App Store. Shoemaker se však na jeho adresu vyjadřuje, že musí „dát své masité pracky pryč z App Store“.

Bývalý ředitel App Store je toho názoru, že lidé jako Eddy Cue a Greg Jozwiak jsou „progresivnější“, ale Schiller se stále řídí ideály Steva Jobse z prvních let App Store. Podle něj se Schiller a jeho tým každý týden scházejí a diskutují o tom, zda by určité aplikace a hry měly být v obchodu povoleny či zamítnuty. Vzhledem k tomu, že společnost Apple čelí kvůli App Store kontrole, se Shoemaker domnívá, že pokud „Phil neustoupí, budou to rozhodně soudy, které provedou změny“.

Sporných otázek okolo obchodu z aplikacemi společnosti Apple je povícero, ať už vzpomeneme nechvalně známou kauzu Epic Games nebo informace o tom, že někteří vývojáři mají přístup ke speciálním rozhraním API, která jiným dostupná nejsou. V tomto kontextu jsou Shoemakerova tvrzení samozřejmě znepokojující, ovšem zároveň je třeba s ohledem na manažerovy postoje vůči společnosti brát jeho kritiku s rezervou.