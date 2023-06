Apple zdražuje iCloud!

Pokud si nevystačíte s 5 GB úložištěm na iCloudu, nezbývá vám nic jiného než si měsíčně předplácet vyšší tarif – tedy 50 GB za 25 Kč, 200 GB za 79 Kč či 2 TB za 249 Kč. Jak se však před pár minutami ukázalo, je možné, že tyto ceny v našich luzích a hájích možná již dlouho platit nebudou. Apple totiž na celé řadě trhů v čele s Velkou Británií, Polskem či Rumunskem měsíčné předplatné iCloudu zdražil a to relativně citelně.

U nás se zatím ceny drží ve standardní, roky neměněné výši.

Kromě Velké Británie, Polska a Rumunska se zdražovalo ještě ve Švédsku, Turecku, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Tanzanii či Spojených arabských emirátech, přičemž ve všech zemích povyskočily ceny zhruba o 25 %. Pokud by se tedy Apple přidržel stejné matematiky i u nás, namísto stávajících částek bychom platili kolem 31 Kč, 99 Kč, respektive 311 Kč. Zdá se vám to zanedbatelné? Je i není. U nejnižšího předplatného bychom tím pádem za rok připlatili jen 72 Kč, ale u nejvyššího 2 TB úložiště už se bavíme o 744 Kč, což není úplně málo, když by tato částka stačila pro pokrytí tříměsíčního 2 TB iCloudu. Jelikož však Apple zatím na našem území nezdražuje, jsou tyto přepočty samozřejmě jen teoretické. Ke zdražení ostatně vůbec dojít nemusí. Bohužel, zda k němu dojde či nedojde lze v tuto chvíli jen velmi těžko odhadovat, jelikož proč v zahraničí Apple zdražil samozřejmě oficiálně neoznámil. Jablíčkáři tak mohou jen hádat, zda se tím snaží vykompenzovat vyšší náklady na provoz služby, situaci ohledně kurzu či cokoliv jiného.