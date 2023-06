Apple představí na podzim hned dva modely Apple Watch! Které to budou?

Fanoušky Apple Watch čeká alespoň podle informací zřejmě nejspolehlivějšího zdroje ze světa Applu velmi zajímavý podzim. Reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, jehož zdroje se dlouhodobě profilují jako extrémně přesné zřejmě díky svým vazbám na lidi přímo v Applu totiž před pár hodinami přišly s tím, že podzim přinese hned dvě nové generace Apple Watch. A to hned ty nejžhavější.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že kromě iPhonů 15 (Pro) se v září dočkáme představení Apple Watch Series 9, které doplní druhá generace Apple Watch Ultra. Co se týče modelu SE, ten si na svou aktualizaci ještě nějakou chvíli počká. Co přesně druhá generace modelu Ultra přinese sice není v tuto chvíli vůbec jasné, nicméně vzhledem k tomu, že Series 9 mají dostat podstatně rychlejší procesor oproti Series 8, dá se předpokládat, že Ultra 2 se dočkají taktéž nového procesoru, který je zrychlí a zároveň jim prodlouží výdrž na jedno nabití. Velmi pravděpodobné se zdá být rovněž přidání další barevné varianty, nejspíš pak tmavé, jelikož po té uživatelé od uvedení první generace Ultra volají. V předešlých týdnech se pak spekulovalo taktéž o nasazení micro LED displeje, avšak ten dorazí nakonec spíš až na některém z modelů pro příští rok. Nezbývá tedy než doufat, že budou i tak stát nové Ultra 2 za to.