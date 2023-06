Souhrn spekulací: iPhone 15, budoucnost Vision Pro a emoji v diktování

Dnešní souhrn spekulací, souvisejících se společností Apple, se opět bude z velké části zaobírat AR headsetem Vision Pro. iPhony řady 15, které budou uvedeny do prodeje již letos na podzim, by měly nabídnout skvěle fungující propojení s Vision Pro. Dále se budeme věnovat připravovaným aplikacím pro headset a možnosti hlasového zadání emoji.

iPhone 15 a propojení s Vision Pro

iPhony řady 15, které přijdou na pulty obchodů na podzim tohoto roku, by měly nabídnout možnost velmi efektivního propojení s AR headsetem Vision Pro. Ten má být oficiálně uveden na trh počátkem příštího roku. Známý analytik Ming-Chi Kuo v této souvislosti s odvoláním na důvěryhodné zdroje uvedl, že by letošní iPhony měly být osazeny novým čipem U2, vyrobeným s pomocí 7nm technologie. Ten má nabídnou lepší výkon, vyšší energetickou účinnost nebo třeba přesnější lokalizace předmětů. Tyto vlastnosti by mimo jiné měl umožnit precizní detekci telefonu AR headsetem Vision Pro, a tím pádem také efektivní spolupráci obou zařízení.

Aplikace pro Vision Pro

Jablečný AR headset Vision Pro má velký potenciál využití, co se týče aplikací. Podle nejnovějších zpráv má Apple v rukávu celou řadu aplikací, které s velkou pravděpodobností představí až s uvedením headsetu na trh. Server The Information uvedl, že by se budoucí majitelé Vision Pro měli dočkat aplikací, jako je cvičební aplikace od Nike, aplikace pro cvičení taiči, obsahu  TV+ ve 3D nebo třeba specifických herních titulů, vyžadujících velmi precizní ovládání. Zprávu o chystaných aplikacích přinesl server The Information, podle kterého by také Vision Pro měl v době svého uvedení na trh nabídnout funkci sledování celého těla.

Diktování emoji

Tento týden se objevily zprávy, podle kterých Apple pracuje na možnosti převodu diktovaných slov na emoji. Emoji používá při komunikaci celá řada uživatelů, jejich využití při diktování je ale problematické. Apple si nedávno nechal registrovat patent, popisující možnost generování emoji z uživatelských výroků. K určení správného emoji má docházet s pomocí takzvaného modifikátoru výroku. „Uživatel tak nemusí přerušit diktování, aby zadal zprávu obsahující emoji, a může pokračovat v ovládání zařízení pomocí řeči,“ stojí v patentové přihlášce.