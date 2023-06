Podívejte se, jak si v macOS Sonoma rozumí widgety na plochu s ikonami

Jednou z nejvítanějších novinek v nedávno představeném macOS Sonoma je bezesporu možnost připnutí widgetu přímo na plochu Macu. Doposud totiž byly widgety k dispozici jen skrze widgetové centrum, kvůli čemuž nebyly ani zdaleka tak využitelné jako tomu je v posledních letech například na iPhonech či iPadech. Tušíte však, jak se budou chovat na Macu ikony, když mezi ně vložíte widget? Pokud ne, video níže vám v tom udělá jasno.

Really didn't expect widgets to push icons away like that under macOS Sonoma pic.twitter.com/I553TIoJeu

— Tobias Reich (@electerious) June 20, 2023