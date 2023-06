Bouřky: Vyfoťte si šlehající blesky na iPhone. Poradíme vám, jak na to

Pokud patříte mezi dobrodruhy, co se před bouřkou neschovávají a vždy jdou vstříc její kráse, tak byste možná mohli toužit po ulovení nějakého toho hezkého úkazu na obloze v podobě blesku, které se v posledních dnech nad naším územím hojně vyskytují. Pojďme se tedy podívat na to, co všechno musíte udělat pro to, abyste blesk na obloze vyfotili. Budete k tomu potřebovat jen váš iPhone a hlavně alespoň špetku trpělivosti.

Světelný ruch

Nejprve je nutné, abyste si našli místo, na kterém eliminujete světelný ruch. Ten je viditelný převážně v noci a objevuje se například nad většími městy. Pokud budete fotit skrze světelný ruch, tak je velice pravděpodobné, že se vám blesk nepodaří vyfotit – a pokud ano, tak kvalita nebude bůh ví jak skvělá. Měli byste si najít takové místo, ve kterém nebude světelný ruch viditelný. Nejlépe jdou krásy noční oblohy vidět například z louky, avšak musíte dbát i na bezpečnost. Rozhodně se tedy neschovávejte pod stromy a pokud se vydáte na nějaké jiné místo, tak se ujistěte, že nejste nejvyšším bodem v okolí. Zároveň byste se při bouřce měli pohybovat, ale tohle opatření budeme muset porušit, jelikož v pohybu pěknou fotografii v noci prostě nevyfotíte.

Stativ je váš kamarád

Pokud máte tu možnost a můžete využít stativu, tak tak rozhodně učiňte. Vaše ruce se mohou velice jednoduše rozklepat a jak to bývá zvykem, tak zrovna v těch nejlepších momentech se budete klepat nejvíce. Nainstalujte tedy váš iPhone na stativ, namiřte jej směrem k obloze a vyčkávejte. Při focení na stativu není ideální, abyste spoušť mačkali pomocí prstu – zařízení tím opět rozklepete. Doporučuji tedy, abyste k iPhonu připojili sluchátka a fotili pomocí tlačítka pro změnu hlasitosti. Jen tak zaručíte, že vaše fotografie nebudou rozmazané.

Vypněte blesk a používejte sekvenci

Při focení blesku musíte paradoxně vypnout blesk. Když ponecháte blesk v podobě LED diody aktivní, tak jistě víte, že se fotografie nevyfotí hned. Nejprve se po stisknutí spouště zapne LED dioda, která nasvítí prostředí, poté dojde k zaostření, a až poté k vyfocení fotografie. Tento proces může trvat i několik sekund, což se rozhodně při focení blesků nehodí.

Poté, co deaktivujete blesk, tak berte na vědomí, že nejlepším kamarádem je vám při focení blesků sekvence. Vzhledem k tomu, že se blýsknutí na obloze objeví jen ve zlomku sekundy, tak nemáte šanci přesně v tomto momentu stisknout spoušť. Proto doporučuji, abyste při focení drželi tlačítko spouště, čímž začnete fotit sekvenci fotografií. Jakmile budete mít dostatek materiálu, tak stačí prst ze spouště uvolnit, přejít do aplikace Fotky, a zde si z vyfocené sekvence vybrat ty fotografie, na kterých se vám podařilo něco ulovit.

Úložiště

Novější zařízení už nejspíše nebudou mít s tímto pojmem problém, avšak pokud používáte nějaký starší iPhone, tak byste také měli věnovat čas k promazání úložiště. Sekvence fotografií mnohdy obsahují třeba 300 fotek, které se někam potřebují uložit. Pokud nebudete mít v úložišti dostatek místa, tak riskujete to, že vám místo úplně dojde. Při focení byste tedy museli v úložišti rychle dělat pořádek, při čemž by vám mohlo utéci mnoho krásných záběrů.

Fotoaparát nebo jiná aplikace?

I když mnoho uživatelů iOS nemá nativní aplikaci Fotoaparát v lásce, tak já si ní osobně nemám žádný problém. Již několikrát jsem zkoušel různé alternativy v podobě jiných aplikací na focení. Pokaždé jsem se však vrátil zpět k nativnímu Fotoaparátu. V případě, že se řadíte mezi profesionální fotografy, tak vám mohu doporučit například aplikaci Obscura, ve které můžete fotit fotografie do formátu RAW, a poté je jednoduše upravit v Macu pomocí Adobe Lightroom, či jiné aplikace. Pro obyčejné smrtelníky, kteří si chtějí fotografii ponechat jen ve svém zařízení, aplikace Fotoaparát zcela dostačuje.

Závěr

Všechny nejdůležitější aspekty, které byste měli k vyfocení blesku dodržet, jsme si řekli v odstavcích výše. Na závěr bych jen rád zmínil, abyste hlavně dbali na svou bezpečnost. Fotografie rozhodně nemá větší váhu než váš život, a i když byste možná měli v případě nějakého neštěstí o čem vyprávět, tak vám to za to rozhodně nestojí. To, co nás učily maminky v dětství, neustále platí – neschovávejte se pod stromy a snažte se, abyste nebyli nejvyšším předmětem v okolí. Pokud se vám podařilo vyfotit nějaké krásné fotografie blesků, tak se o ně s námi rozhodně můžete podělit v komentářích.