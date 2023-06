Bouřky: nechte iPhone, aby vás upozornil na extrémní počasí

Téměř nad celým uzemím ČR/SR aktuálně řádí bouřky a tak přije vhod, aby vás iPhone s předstihem upozornil na to, že se k vám blíží nejen bouřka, ale v podstatě jakákoli extrémní situace, týkající se počasí. iOS vám umí zobrazit kritická upozornění a to i v případě, kdy máte všechna ostatní upozornění deaktivována. Abyste včas věděli kdy se jít schovat domů, dát auto do garáže a tka podobně, jsou tu výstrahy v iOS. Pojďme se podívat na to, jak tyto výstrahy aktivovat.

Jak na iPhone zobrazit aktivní výstrahy počasí

Čas od času může Český hydrometeorologický ústav vydat nějakou výstrahu na počasí. Může tak obyvatele jednoduše informovat o nějaké formě extrémního počasí, ať už se jedná o silné deště, bouřky, kroupy, náledí, silné sněžení, možnost výskytu požárů a vysokých teplot, silných větrů apod. Dobrou zprávou je, že Počasí je konečně schopné tyto výstrahy přijímat a zobrazovat, takže můžete být v obraze. Pro zobrazení aktivních výstrah postupuje následovně:

Prvně se na iPhonu přesuňte do nativní aplikace Počasí.

Jakmile tak učiníte, najděte si konkrétní místo, kde chcete výstrahy zobrazit.

Pokud je výstraha na počasí aktivní, tak se v horní části zobrazí dlaždice Extrémní počasí.

V této dlaždici se vždy zobrazuje poslední, tedy nejaktuálnější výstraha na počasí.

Pro zobrazení všech aktuálně platných výstrah na dlaždici Extrémní počasí klepněte.

Tímto se otevře webové rozhraní, kde už je možné si výstrahy prohlédnout, včetně detailů.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu zobrazit aktivní výstrahy počasí, a to přímo v nativní aplikaci Počasí z iOS 16. Nově si však uživatelé mohou také nechat zasílat upozornění, pokud dojde k vyhlášení nějaké výstrahy, aby byli v obraze. Nejedná se o nic složitého – vpravo dole klepněte na ikonu menu, a poté vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček. Tady v menu, které se zobrazí, vyberte Oznámení, kde už je možné si upozornění na extrémní počasí aktivovat na současnou polohu, anebo na určitých místech.