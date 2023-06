5 hlavních novinek z iOS 17 Beta 2

Včera večer vypustil Apple do světa druhou betu nedávno představeného iOS 17. Ta toho sice příliš mnoho nového nenabízí, pár zajímavých novinek a vylepšení v ní však přeci jen dorazilo. Pojďme si je tedy společně prohlédnout, ať víte, na co se můžete v betě těšit, rozhodnete-li se pro její instalaci. Ta je totiž letos umožněna všem uživatelům bez nutnosti zaplacení vývojářského poplatku, což je vůbec poprvé v historii Applu. Pokud vás zajímá, jak betu nainstalovat, přečtěte si náš návod zde .

Zatímco v minulosti Apple na poznámky k beta verzím přímo v Nastavení daného zařízení poměrně kašlal, nyní je situace jiná. V popisku druhé vývojářské bety totiž přibylo spoustu dosud zde nezveřejňovaných podrobností jak o beta programu samotném, tak i o doporučeném zálohování před instalací beta softwaru a tak podobně. Apple si tedy zřejmě uvědomil naplno to, že zpřístupněním vývojářských beta verzí všem uživatelům zdarma musí změnit jejich celkové vnímání, jelikož se z logiky věci dostanou k mnohem většímu množství nezkušených uživatelů než tomu bylo donedávna.

Jako další přibyly do systému Tipy pro aplikace, což jsou velmi zjednodušeně řečeno jakési „bublinky“ ve tvaru push notifikace, ve kterých mohou jak vývojáři, tak i Apple informovat v krátkosti o nejrůznějších vlastnostech dané funkce, popřípadě o jejím využití. Například při využívání AIrDropu se objevuje nově tip informující o tom, že pokud nevidíte v zařízení, na které chcete „airdropovat“, je dobré se k němu přiblížit.

Jednou z nejzajímavějších funkcí, které Apple na WWDC u iOS 17 představil, je bezesporu Check-in v iMessages, která s trochou nadsázky zařízne „uklidňující zprávy“ odesílané blízkými ohledně toho, že dorazili v pořádku na smluvené místo a tak podobně. Díky Check-in totiž bude iPhone tuto věc schopen sám vyhodnotit a popřípadě vás upozornit i na to, že daná osoba stále není tam, kde by již měla být. Ve 2. betě iOS 17 pak Apple tuto možnost mírně upravil, popisy možností Check-inu. K dispozici jsou celkem dvě možnosti, přičemž jedna „plná“ vás informuje kromě doražení na místo určení i o trase, signálu, baterii a spoustě dalších věcí, zatímco „omezená“ informuje jen o tom, že je daná osoba tam, kde má být.

V první betě schytal Apple poměrně tvrdou kritiku za to, že u funkce StandBy neumožňuje vypnout notifikace. Ty totiž mohou jednak působit dost rušivě, ale taktéž se negativně podepisují na celkovém designu této funkce, který je sám o sobě dost čistý a občasné „vystřelení“ notifikace mu tedy ubírá na kráse. Druhá beta proto naštěstí možnost deaktivace notifikací ve chvíli, kdy je telefon v režimu StandBy, přináší. Jedním dechem je ale třeba dodat, že notifikace v režimu „kritické“ (tedy například alarmy z HomeKitu, upozornění z Počasí na výstrahy a nebezpečí a tak podobně) se budou zobrazovat i nadále.

Widgety pro Apple Music

Widgety na iPhonech a iPadech se stanou s příchodem iOS 17 a iPadOS 17 konečně interaktivní. A aby byly pro uživatele co možná nejlákavější, snaží se je Apple co nejvíce vylepšit a zároveň jich vytvořit co možná největší množství, aby si každý našel ten svůj. Intenzivní práce probíhají i u widgetů pro aplikaci Hudba, které jsou již jednak interaktivní, ale díky druhé betě iOS 17 taktéž v nových velikostech.