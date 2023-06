Skvělý reproduktor JBL Xtreme 3 můžete nyní sehnat v parádní slevě

Komerční sdělení: Hledáte reproduktor, který vám pomůže prožít (nejen) letošní léto naplno? Pak jste jej právě našli. JBL Xtreme 3 je totiž pro tyto účely doslova jako stvořený, jelikož je odolný, kvalitně hrající, designově zdařilý a umí toho ještě mnohem víc. A nyní se navíc dostal do příjemné slevy!

JBL Xtreme 3 je výkonný přenosný reproduktor, který vám poskytne parádní zvukový zážitek, ať už jste kdekoliv. Díky svému robustnímu, odolnému designu je JBL Xtreme 3 ideální pro outdoorové aktivity, jako jsou výlety, dovolená nebo plážové párty, protože je vodotěsný a odolný proti prachu (IP67 certifikace).

S 15hodinovou výdrží baterie si můžete užít nepřetržitý poslech hudby bez obav z vybití. Navíc reproduktor nabízí funkci powerbanky, díky čemuž můžete nabíjet svá další zařízení a díky funkci JBL PartyBoost můžete zase propojit více kompatibilních reproduktorů JBL a vytvořit tak vícekanálový zvukový systém pro ještě intenzivnější zážitek ze zvuku.

JBL Xtreme 3 je vybaven hands-free funkcí pro snadné přijímání hovorů, a to včetně potlačení šumu a ozvěny, čímž vám poskytuje kristalicky čisté hovory. Reproduktor podporuje bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth hned ze dvou smartphonů či jiných zdrojů zvuku, díky čemuž se tak nemusíte obávat hádek kvůli tomu, kdo bude zrovna hudbu linoucí se z reproduktoru ovládat. Dalším pozitivem tohoto modelu je integrovaný popruh, díky kterému je JBL Xtreme 3 snadno přenosný, což se v kombinaci s výše zmíněným robustním tělem a odolností rozhodně hodí. Zkrátka a dobře, s JBL Xtreme 3 si můžete vychutnat svou hudbu ve vysoké kvalitě, se skvělým basem a bezdrátovou volností, a to v kombinaci s odolností a praktičností, kterou potřebujete pro své aktivní životní styl. A o to víc potěší, že lze tento reproduktor nyní sehnat v parádní slevě. Běžná cena JBL Xtreme 3 je 8390 Kč, díky slevě 12 % jej však můžete nyní získat jen za 7399 Kč a to v černé, modré a camo variantě.

JBL Xtreme 3 můžete zakoupit zde