WiFi 7: Kdy dorazí na první Apple produkty a co nabídne?

Ačkoli nás od představení nových iPhonů dělí zhruba tři měsíce, již se objevují spekulace ohledně jejich nástupců. A to rovnou od těch nejpovolanějších. Věhlasný analytik Ming-Chi Kuo hlásí, že Apple plánuje zavést u iPhonů 16 Wi-Fi 7, což by mohlo přinést nejen zásadní vylepšení v rychlosti a spolehlivosti, ale také schopnosti různých zařízení podporující Wi-Fi 7 vzájemně komunikovat.

Co nabízí Wi-Fi 7?

Jednou z největších změn nové Wi-Fi 7 je dramatické zvýšení maximální datové propustnosti. Podle Wi-Fi Alliance by Wi-Fi 7 mohla nabízet špičkové přenosové rychlosti, a to více než 40 Gb/s. To znamená až čtyřikrát rychleji než Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E a téměř šestkrát rychlejší než Wi-Fi 5. Kromě těchto působivě vysokých rychlostí představí Wi-Fi 7 také technologii Multi-Link Operation, což umožní zařízením současně odesílat a přijímat data ve více rádiových pásmech. Jednou z největších změn je zdvojnásobení počtu víceuživatelských MIMO (multi-user, multiple input, multiple output) streamů, a to z osmi na šestnáct. Velmi se tedy sníží latence. Jak sama Wi-Fi Alliance vysvětluje, jde o klíčovou změnu, která má vyhovět stále se zvyšujícím datovým nárokům dnešních technologií – včetně rozšířené reality a virtuální reality. Tyto typy technologií vyžadují vysoký výkon Wi-Fi s nízkou latencí a změny ve Wi-Fi 7 byly navrženy takovým způsobem, aby poptávce vyhověly.

Další výhody Wi-Fi 7

Zmínit lze širší kanál až do 320 MHz, tedy dvojnásobek toho, co nabízí Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E. Dále lepší optimalizace a celková efektivita. S novou technologií přijde také lepší kapacita pro veřejná a velmi frekventovaná místa, jako jsou letiště a stadiony. Ačkoli se Wi-FI 7 nezaměřuje na zlepšení dosahu, očekává se, že uvedené výhody nabídnou zvýšený efektivní dosah. Tedy že i při větší vzdálenosti, a třeba jedné „čárce“ signálu, pojede internet velmi obstojně.